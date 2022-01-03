“Уничтожат, как бешеных псов": последний украинский корреспондент покинул РФ после угроз

В России украинцу угрожали тюрьмой из-за слов о последствиях вторжения в Украину

Обвиненный в экстремизме Роман Цимбалюк, который, по словам его адвоката, является последним аккредитованным украинским корреспондентом в РФ, покинул территорию страны-агрессора, заявив об опасности. По словам Цимбалюка, на этот шаг после 10 лет работы в Москве он был вынужден пойти после вызова в прокуратуру по делу о "разжигании вражды из-за проукраинских высказываний".

Об этом сотрудник агентства УНИАН, который также сотрудничал с "1+1" и "Радио Свобода", рассказал в интервью для hromadske.

Поводом обвинить Цимбалюка в разжигании вражды стали его слова о том, что РФ может относиться к нам, как угодно, и называть нас любыми словами. Однако если их войска или люди в форме без опознавательных знаков пересекут границу Украины, "их убьют, уничтожат, как бешеных псов".

Цимбалюк говорит, что уехать ему пришлось из-за угрозы для его личной безопасности.

"Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова", — говорит Цимбалюк, добавляя, что в последнее время многие "топовые фигуры" в РФ обещали устроить ему проблемы.

К слову, на допрос вместо украинца пошел его адвокат, однако гособвинители не явились, сославшись на то, что якобы отозвали повестку. Теперь же Цимбалюк и его адвокат считают, что есть угроза объявления журналиста в розыск "Интерпола".

"Я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых нужно вытащить", — считает Цимбалюк, которому по российским законам и сфабрикованному делу грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее "Телеграф" писал про массовые аресты оккупационными властями Крыма татарского населения, в частности — замглавы Меджлиса Наримана Джеляла.