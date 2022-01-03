"Знищать, як скажених псів": останній український кореспондент залишив РФ після погроз

У Росії українцю погрожували в’язницею через слова про наслідки вторгнення в Україну

Звинувачений в екстремізмі Роман Цимбалюк, який, за словами його адвоката, є останнім акредитованим українським кореспондентом у РФ, залишив територію країни-агресора, заявивши про небезпеку. За словами Цимбалюка, на цей крок після 10 років роботи в Москві він був змушений піти після виклику до прокуратури у справі про "розпалювання ворожнечі через проукраїнські висловлювання".

Про це співробітник агентства УНІАН, який також співпрацював із "1+1" та "Радіо Свобода", розповів в інтерв’ю для hromadske.

Приводом звинуватити Цимбалюка у розпалюванні ворожнечі стали його слова про те, що РФ може ставитися до нас, як завгодно, і називати нас будь-якими словами. Однак якщо їхні війська чи люди у формі без розпізнавальних знаків перетнуть кордон України, "їх уб’ють, знищать, як скажених псів".

Цимбалюк каже, що виїхати йому довелося через загрозу його особистої безпеки.

"Російська хунта, здається, себе проявила. І зараз вони нібито кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову", — каже Цимбалюк, додаючи, що останнім часом багато "топових фігур" у РФ обіцяли влаштувати йому проблеми.

До речі, на допит замість українця пішов його адвокат, проте держобвинувачі не з’явилися, пославшись на те, що нібито відкликали повістку. Тепер Цимбалюк і його адвокат вважають, що є загроза оголошення журналіста в розшук "Інтерполу".

"Я не поспішатиму в Росію, тому що не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють. У нас і так там багато людей, яких потрібно витягнути", — вважає Цимбалюк, якому за російськими законами та сфабрикованою справою загрожує до 5 років в’язниці.

Раніше "Телеграф" писав про масові арешти окупаційною владою Криму татарського населення, зокрема — заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла.