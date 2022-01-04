Он выпил Виагру, а она не захотела: итальянский ревнивец убил супругу-украинку за отказ от секса
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Вместе пара прожила 17 лет
Украинская диаспора в Италии еще не оправилась от шока, вызванного убийством 81-летним пенсионером 67-летней сиделки сестры — Марии Баран, приехавшей на работу в Италию из Львова. Трагедия разыгралась 15 декабря в городке Торре-Аннунциата на берегу Неаполитанского залива. А спустя 10 дней на противоположном краю страны – в Фанано-ди-Градара провинции Пезаро-э-Урбино близ Адриатического моря – произошло новое убийство: 80-летний местный житель жестоко расправился со своей 61-летней украинской женой Натальей Киричок. Общественности это стало известно накануне нового года.
Что же стало причиной преступления? Вот как рассказывает об этом издание Giornale Di Sicilia.
"Вито Канжини ревновал и считал без всякой причины, что его жена Наталья Киричок, прожившая в Италии 20 лет и вышедшая замуж за него 17 лет назад, изменяет ему. Но в ночь убийства он получил еще один повод. Муж убил свою жену после того, как она отказалась заниматься с ним сексом. "Она обещала мне, я принял Виагру", — сказал он".
Далее в статье сообщается, что когда жена легла спать, муж, рассерженный отказом в удовлетворении сексуальной потребности, взял нож и нанес ей как минимум 4 удара, один из которых попал в сердце и стал смертельным. После этого Наталья скончалась на месте.
Старик остался дома и лег спать до утра. Затем выгулял собаку и пообедал, употребив немало алкоголя. Примечательно, что мужчина дважды пытался сообщить о том, что он натворил – сначала встреченному знакомому, затем другу. Но они оба решили, что мужчина нетрезв и оттого несет чушь.
А вечером синьор позвонил владельцу ресторана в Мизано-Адриатико, где Наталья работала поваром, и с которым, по его мнению, ему изменяла жена. Сказал, что жена не придет на работу, потому что он убил ее. После этого к нему домой наведались полицейские. Тело Натальи так и лежало в спальне в луже крови. Вито Канжини признался в убийстве своей супруги, а после допроса в присутствии адвоката был помещен в тюрьму Вилла Фастиджи.
Его права защищает адвокат, который уже пытался представить действия клиента как "внезапное нападение, возникшее в результате отказа его жены от полового акта". В статье предполагается, что, возможно, следствию потребуется заключение психиатра относительно вменяемости синьора Каджини.
В материале приводится неутешительная статистика: по данным Министерства внутренних дел, в 2021 году в Италии было зарегистрировано более 100 случаев убийства женщин в семьях. При этом, согласно отчетам, собранным до ноября, насилие в отношении представительниц слабого пола привело к увеличению количества пострадавших на 8%. Только за последние дни, кроме вышеупомянутых, произошло еще одно убийство женщины.
Издание il Resto del Carlino Pesaro добавляет подробностей происшествия, цитируя адвоката подозреваемого. "Я смог поговорить с ним, и он казался потерянным в связи с тем, что произошло. Он чистый человек и ему пришлось столкнуться с чем-то ужасным, он только сейчас начинает осознавать случившееся", – сказал адвокат.
А вот ножевых ран на теле погибшей доктор насчитал, как минимум, семь. Они были на спине, груди, ноге, правой руке, потому что женщина пыталась сопротивляться и уберечься от лезвия. Самым страшным было ранение в сердце, а остальные травмы от ножа не несли смертельной опасности и при своевременном оказании медицинской помощи бы зажили.
В статье уточняется, что итальянец сказал прокурору: "Мы упали на ковер, я обнаружил нож, и я воткнул его ей в живот. Я ударил ее пять или шесть раз в разные части тела, в том числе, потому, что моя жена была сильной и она отреагировала. Я ударил ее, когда она была на полу, но я не знаю, в какие именно части тела. Мне кажется, в спину и грудь". Однако, по одним данным, Вито Канжини сходил за ножом, по другим – взял его под кроватью, куда его до того положила жена: "Недавно она испугалась меня и положила нож под кровать".
Обнаружив, что жена не дышит, Канжини вернулся в постель и заснул. Вернувшись после длительной прогулки с собакой, мужчина закрыл дверь в спальню, так как не хотел видеть мертвую жену, и приготовил себе тарелку пельменей тортеллини.
Из объяснений Канжини прокурору следует, что их отношения с женой разладились, и он собирался с ней расстаться, но она этого не хотела. "А вечером я выпил водку, просекко и два пива, потому что готовился заниматься с ней любовью, а потом я пил даже после того, как убил ее", – рассказал экспрессивный итальянец.
В то же время выяснилось — Наталья так боялась реакции мужа, что два вечера ночевала вне дома. Но примирения с помощью лекарственного средства для увеличения потенции не получилось.
Сын Натальи от предыдущего брака проживает в Польше. Сама же Наталья Киричок вскоре должна была получить итальянское гражданство.
- К слову, в этой местности — в древнем замке Градара – еще в XIII веке произошло убийство из ревности, о котором впоследствии ряд строк написал Данте Алигьери в своей "Божественной комедии". Нежные чувства возникли между Франческой де Римини и Паоло Малатеста. Когда муж Франчески, Джанчотто, застал их целующимися, то убил обоих – и жену, и своего младшего брата.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Италии по требованию России был задержан украинский режиссер Евгений Лавренчук.
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