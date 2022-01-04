Он выпил Виагру, а она не захотела: итальянский ревнивец убил супругу-украинку за отказ от секса

Вместе пара прожила 17 лет

Украинская диаспора в Италии еще не оправилась от шока, вызванного убийством 81-летним пенсионером 67-летней сиделки сестры — Марии Баран, приехавшей на работу в Италию из Львова. Трагедия разыгралась 15 декабря в городке Торре-Аннунциата на берегу Неаполитанского залива. А спустя 10 дней на противоположном краю страны – в Фанано-ди-Градара провинции Пезаро-э-Урбино близ Адриатического моря – произошло новое убийство: 80-летний местный житель жестоко расправился со своей 61-летней украинской женой Натальей Киричок. Общественности это стало известно накануне нового года.

Трагедия унесла жизнь украинки Натальи Киричок

Что же стало причиной преступления? Вот как рассказывает об этом издание Giornale Di Sicilia.

"Вито Канжини ревновал и считал без всякой причины, что его жена Наталья Киричок, прожившая в Италии 20 лет и вышедшая замуж за него 17 лет назад, изменяет ему. Но в ночь убийства он получил еще один повод. Муж убил свою жену после того, как она отказалась заниматься с ним сексом. "Она обещала мне, я принял Виагру", — сказал он".

Провинция Пезаро-э-Урбино

Далее в статье сообщается, что когда жена легла спать, муж, рассерженный отказом в удовлетворении сексуальной потребности, взял нож и нанес ей как минимум 4 удара, один из которых попал в сердце и стал смертельным. После этого Наталья скончалась на месте.

Диаспора извещает о гибели соотечественницы

Старик остался дома и лег спать до утра. Затем выгулял собаку и пообедал, употребив немало алкоголя. Примечательно, что мужчина дважды пытался сообщить о том, что он натворил – сначала встреченному знакомому, затем другу. Но они оба решили, что мужчина нетрезв и оттого несет чушь.

Фанано-ди-Градара и Мизано-Адриатико, где в ресторане работала Наталья

А вечером синьор позвонил владельцу ресторана в Мизано-Адриатико, где Наталья работала поваром, и с которым, по его мнению, ему изменяла жена. Сказал, что жена не придет на работу, потому что он убил ее. После этого к нему домой наведались полицейские. Тело Натальи так и лежало в спальне в луже крови. Вито Канжини признался в убийстве своей супруги, а после допроса в присутствии адвоката был помещен в тюрьму Вилла Фастиджи.

Его права защищает адвокат, который уже пытался представить действия клиента как "внезапное нападение, возникшее в результате отказа его жены от полового акта". В статье предполагается, что, возможно, следствию потребуется заключение психиатра относительно вменяемости синьора Каджини.

Полицейские у дома, где случилась трагедия

В материале приводится неутешительная статистика: по данным Министерства внутренних дел, в 2021 году в Италии было зарегистрировано более 100 случаев убийства женщин в семьях. При этом, согласно отчетам, собранным до ноября, насилие в отношении представительниц слабого пола привело к увеличению количества пострадавших на 8%. Только за последние дни, кроме вышеупомянутых, произошло еще одно убийство женщины.

Издание il Resto del Carlino Pesaro добавляет подробностей происшествия, цитируя адвоката подозреваемого. "Я смог поговорить с ним, и он казался потерянным в связи с тем, что произошло. Он чистый человек и ему пришлось столкнуться с чем-то ужасным, он только сейчас начинает осознавать случившееся", – сказал адвокат.

Карабинеров вызвал работодатель Натальи

А вот ножевых ран на теле погибшей доктор насчитал, как минимум, семь. Они были на спине, груди, ноге, правой руке, потому что женщина пыталась сопротивляться и уберечься от лезвия. Самым страшным было ранение в сердце, а остальные травмы от ножа не несли смертельной опасности и при своевременном оказании медицинской помощи бы зажили.

Наталья мертва, хозяин дома - в тюрьме

В статье уточняется, что итальянец сказал прокурору: "Мы упали на ковер, я обнаружил нож, и я воткнул его ей в живот. Я ударил ее пять или шесть раз в разные части тела, в том числе, потому, что моя жена была сильной и она отреагировала. Я ударил ее, когда она была на полу, но я не знаю, в какие именно части тела. Мне кажется, в спину и грудь". Однако, по одним данным, Вито Канжини сходил за ножом, по другим – взял его под кроватью, куда его до того положила жена: "Недавно она испугалась меня и положила нож под кровать".

Обнаружив, что жена не дышит, Канжини вернулся в постель и заснул. Вернувшись после длительной прогулки с собакой, мужчина закрыл дверь в спальню, так как не хотел видеть мертвую жену, и приготовил себе тарелку пельменей тортеллини.

В доме обнаружили мертвую украинку

Из объяснений Канжини прокурору следует, что их отношения с женой разладились, и он собирался с ней расстаться, но она этого не хотела. "А вечером я выпил водку, просекко и два пива, потому что готовился заниматься с ней любовью, а потом я пил даже после того, как убил ее", – рассказал экспрессивный итальянец.

В то же время выяснилось — Наталья так боялась реакции мужа, что два вечера ночевала вне дома. Но примирения с помощью лекарственного средства для увеличения потенции не получилось.

Под сообщением о гибели - десятки соболезнований

Сын Натальи от предыдущего брака проживает в Польше. Сама же Наталья Киричок вскоре должна была получить итальянское гражданство.

К слову, в этой местности — в древнем замке Градара – еще в XIII веке произошло убийство из ревности, о котором впоследствии ряд строк написал Данте Алигьери в своей "Божественной комедии". Нежные чувства возникли между Франческой де Римини и Паоло Малатеста. Когда муж Франчески, Джанчотто, застал их целующимися, то убил обоих – и жену, и своего младшего брата.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Италии по требованию России был задержан украинский режиссер Евгений Лавренчук.