Росіян залишать без "Русалоньки" та "Один вдома": Disney прощається з країною-агресором

У росії поки що доступні фільми від Disney у бібліотеках, але незабаром і вони зникнуть із онлайн-кінотеатрів

Росіяни більше не зможуть дивитися фільми та мультфільми від Disney. Медіаконгломерат ще з початку війни припинив прокат новинок на території росії.

Про це повідомили російські ЗМІ із посиланням на джерела в онлайн-кінотеатрах. Повідомляється, що Disney відмовився продовжувати контракти із російськими відеосервісами.

Так, на початку повномасштабного вторгнення в Україну Disney, Sony Pictures, UPI, Paramount призупинив прокат новинок на території росії. Але фільми, які вже вийшли, були доступні на відеосервісах доти, доки не закінчиться термін ліцензійних контрактів. Два джерела повідомили, що в 2022 році Disney повідомив російські відеосервіси про те, що не будуть продовжувати з ними контракти і не укладатимуть нові. Це означає, що фільми та мультфільми від цього медіаконгломерату не будуть доступними для перегляду росіянам після закінчення поточних ліцензійних контрактів.

На даний момент продукція Disney поки доступна в бібліотеках онлайн-кінотеатрів "Кінопошук", "Іві", "Okko".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що компанія Procter&Gamble продовжує роботу в росії, чим спонсорує війну в Україні. Цій компанії належить багато популярних і в Україні брендів.