Россиян оставят без "Русалочки" и "Один дома": Disney прощается со страной-агрессором

В россии пока что доступны фильмы от Disney в библиотеках, но вскоре и они исчезнут из онлайн-кинотеатров

Россияне больше не смогут смотреть фильмы и мультфильмы от Disney. Медиаконгломерат еще с начала войны прекратил прокат новинок на территории россии.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в онлайн-кинотеатрах. Сообщается, что Disney отказался продлевать контракты с российскими видеосервисами.

Так, в начале полномасштабного вторжения в Украину Disney, Sony Pictures, UPI, Paramount приостановил прокат своих новинок на территории россии. Но фильмы, которые уже вышли, были доступны на видеосервисах до того момента, пока не истечет срок лицензионных контрактов. Два источника сообщили, что в 2022 году Disney уведомил российские видеосервисы о том, что не будут продлевать с ними контракты и заключать новые. Это означает, что фильмы и мультфильмы от этого медиаконгломерата не будут доступны для просмотра россиянам после истечения текущих лицензионных контрактов.

На данный момент продукция Disney пока что доступна в библиотеках онлайн-кинотеатров "Кинопоиск", "Иви", "Okko".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что компания Procter&Gamble продолжает работу в россии, чем спонсирует войну в Украине. Этой компании принадлежат много популярных и в Украине брендов.