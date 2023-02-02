Procter&Gamble спонсирует войну в Украине: какие бренды принадлежат компании
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Компания сократила перечень товарой на российском рынке, но полностью работать там не прекратила
Американская корпорация Procter&Gamble попала в перечень международных спонсоров войны. Компания за год войны в Украине так и не вышла с российского рынка.
Об этом сообщает Совет экономической безопасности, передает "Экономическая правда". Фирме Procter&Gamble принадлежит больше 10 популярных брендов, которые пользуются спросом и в Украине.
В перечень организацию внесло Национальное агентство по предотвращению коррупции. Procter&Gamble своей работой на рынке в россии спонсирует войну в Украине, ведь платит налоги в бюджет страны-агрессора. В марте 2022 года компания заявила, что сократит свой ассортимент товаров для здоровья и гигиены на рынке россии, а в августе стало известно, что американская корпорация больше не финансирует свой бизнес на территории рф.
Вместе с тем, комбинат по производству бытовой химии, моющих средств и завод по изготовлению лезвий и станков для бритья Gillette продолжают работать в россии и производить новый товар. Procter&Gamble в 2021 году уплатила в российский бюджет 5,2 млн долларов налогов и по сей день дает рабочие места 2,5 тысячам россиян.
Весной прошлого года компания подняла цены на свои оставшиеся товары в россии на 40%. Этим она компенсировала потери от сокращения ассортимента и продолжила не только зарабатывать, но и спонсировать войну в Украине. Также, компания способствует мобилизации, ведь согласно российскому закону, те, кто работает в россии, попадают под мобилизацию и могут быть отправлены на войну.
Procter&Gamble принадлежат следующие дочерние предприятия и бренды:
- Gillette;
- Blend-a-med;
- Fairy;
- Tess;
- Tide;
- Ariel;
- Lenor;
- Mr. Proper;
- Pampers;
- Always;
- Naturella;
- Head & Shoulders;
- Pantene,;
- Old Spice;
- Hugo Boss;
- Max Factor
- Wella
- Wellaflex и другие.
Напомним, что производитель чипсов Lay’S попал в скандал. Его продукцию отправляют на передовую российским солдатам в качестве гостинцев. Летом 2022 года бренд, который принадлежит корпорации PepsiCo, вроде бы ушел с российского рынка, но в сентябре снова начался набор вакансий.
А продукцию французского производителя замороженных и консервированных овощей Bonduelle стали массово убирать с полок украинских магазинов. Компания оказывала гуманитарную помощь оккупационной армии россии.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российская ЧВК "Вагнер" объявлена транснациональной криминальной организацией. В США также ввели персональные санкции против евгения пригожина и приближенных к нему лиц.