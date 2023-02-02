Procter&Gamble спонсирует войну в Украине: какие бренды принадлежат компании

Компания сократила перечень товарой на российском рынке, но полностью работать там не прекратила

Американская корпорация Procter&Gamble попала в перечень международных спонсоров войны. Компания за год войны в Украине так и не вышла с российского рынка.

Об этом сообщает Совет экономической безопасности, передает "Экономическая правда". Фирме Procter&Gamble принадлежит больше 10 популярных брендов, которые пользуются спросом и в Украине.

В перечень организацию внесло Национальное агентство по предотвращению коррупции. Procter&Gamble своей работой на рынке в россии спонсирует войну в Украине, ведь платит налоги в бюджет страны-агрессора. В марте 2022 года компания заявила, что сократит свой ассортимент товаров для здоровья и гигиены на рынке россии, а в августе стало известно, что американская корпорация больше не финансирует свой бизнес на территории рф.

Вместе с тем, комбинат по производству бытовой химии, моющих средств и завод по изготовлению лезвий и станков для бритья Gillette продолжают работать в россии и производить новый товар. Procter&Gamble в 2021 году уплатила в российский бюджет 5,2 млн долларов налогов и по сей день дает рабочие места 2,5 тысячам россиян.

Весной прошлого года компания подняла цены на свои оставшиеся товары в россии на 40%. Этим она компенсировала потери от сокращения ассортимента и продолжила не только зарабатывать, но и спонсировать войну в Украине. Также, компания способствует мобилизации, ведь согласно российскому закону, те, кто работает в россии, попадают под мобилизацию и могут быть отправлены на войну.

Procter&Gamble принадлежат следующие дочерние предприятия и бренды:

Gillette;

Blend-a-med;

Fairy;

Tess;

Tide;

Ariel;

Lenor;

Mr. Proper;

Pampers;

Always;

Naturella;

Head & Shoulders;

Pantene,;

Old Spice;

Hugo Boss;

Max Factor

Wella

Wellaflex и другие.

Напомним, что производитель чипсов Lay’S попал в скандал. Его продукцию отправляют на передовую российским солдатам в качестве гостинцев. Летом 2022 года бренд, который принадлежит корпорации PepsiCo, вроде бы ушел с российского рынка, но в сентябре снова начался набор вакансий.

А продукцию французского производителя замороженных и консервированных овощей Bonduelle стали массово убирать с полок украинских магазинов. Компания оказывала гуманитарную помощь оккупационной армии россии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российская ЧВК "Вагнер" объявлена транснациональной криминальной организацией. В США также ввели персональные санкции против евгения пригожина и приближенных к нему лиц.