Как с помощью общественников и петиций президенту стать монополистами — ответ знают в VBet

Беттинговая компания VBet намерена перекроить рынок азартных игр Украины с помощью электронной петиций и лозунгами борьбы с российскими оккупантами. При этом, подобные действия она может предпринимать как раз в интересах своих российских партнеров из крупнейшей букмекерской фирмы рф Fonbet, контролирующей до 40% легального рынка азартных игр страны-оккупанта.

Так, еще в ноябре на сайте на сайте президента Украины появилась петиция № 22/171744-еп, которая призывает ввести санкции против ряда фирм и руководящих ими физических лиц. Речь идет о "дочерних" компаниях российских букмекерских фирм.

СМИ обратили внимание, что автором петиции является фотограф Виктория Мелешко, лично никак не проявившая прежде своих общественных позиций, но зато работающая в рекламном агентстве, сотрудничающем с букмекерской фирмой VBet из Армении. Именно в интересах последней и может быть подана петиция, набравшая уже более 17 тысяч подписей из 25 тысяч необходимых.

Цепочка фирм должна была скрыть истинных владельцев

Между тем, армянская компания, работающая на рынке азартных игр с 2003 года и принадлежащая братьям Вигену и Вагену Бадалянам. Правда связь братьев с украинским рынком азартных игр найти не так-то просто, ведь она скрыта за несколькими оффшорными фирмами.

При этом оба брата Бадалян на деле давно связаны с российским букмекером Fonbet, недавно еще принадлежавшем бизнесмену Александру Удодову. Последний на протяжении 12 лет был женат на сестре российского премьера Михаила Мишустина.

То есть патриотическая петиция на деле может оказаться просто ширмой, скрывающей стремление армянского букмекера выдавить конкурентов с украинского рынка азартных игр и разделить его с российским партнером в лице Fonbet.

Обо всех перипетиях деятельности армянских букмекеров в Украине и их планах можно прочитать в материале "Телеграфа".