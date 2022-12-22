Армянские букмекеры VBet захватывают рынок азартных игр в интересах россии?

Букмекеры из Армении рассчитывают ловко расчистить рынок Украины под себя, но не забудут и о российских партнерах

Очевидная связь российских букмекерских контор, работающих в Украине, со спецслужбами рф стала причиной для очищения от них рынка азартных игр. Но вместо россиян наш рынок теперь хочет захватить связанная с букмекерами из рф компания VBet из Армении, союзницы рф. Чтобы скрыть этот факт и представить себя патриотами Украины, компания инициирует "изгнание" из Украины пророссийских фирм.

Об этом говорится в расследовании издания "Апостроф", которое утверждает, что конечной целью армянских бизнесменов является вовсе не защита Украины от российского влияния.

Под лозунгами борьбы с россией

30 ноября на сайте президента Украины появилась петиция за № 22/171744-еп, которая призывает ввести санкции против ряда фирм и руководящих ими физических лиц.

Объясняется это тем, что все букмекерские фирмы связаны с российским бизнесом, чаще всего являясь его дочерними подразделениями. В частности, речь шла о российском букмекере 1xBet и представляющей его интересы ООО "Твоя беттинговая компания", компанией "Пин-Ап.ру" и ООО "Плей Фан Инвестментс", у которой и так планируют забрать лицензию.

Как удалось выяснить "Апострофу", автор петиции, уже набравшей 15 тысяч голосов, фотограф Виктория Мелюшкова, не отличается активной общественной позицией или интересом к сфере азартных игр. Вместе с тем, она работала в рекламном агентстве Business Tuning Center, чьим клиентом является армянская букмекерская компания VBet.

Тем самым, как предполагает издание, фотографа Викторию Мелешко могли использовать в качестве инициатора такой общественной акции как петиция к президенту Украины, а настоящим автором петиции является компания из Армении.

Компания VBet — почти 20 лет на рынке беттинга

Всплывшая в расследовании СМИ компания VBet — далеко не новичок на рынке азартных игр. Она была создана в Армении еще в 2003 году и, как сообщают профильные сайты, ранее называлась Vivaro.

Осуществляет свою деятельность VBet на основании лицензии, выданной в известной оффшорной игровой зоне острова Кюрасао в Карибском море, формально части Нидерландов, но обладающим самоуправлением. Причем лицензия выдана на фирму Radon V.B, зарегистрированную на этом же острове, и которая уже владеет самой VBet. Об этом сообщает сайт самого бренда VBet, по традиции в самом "подвале" сайта и мелкими буквами.

Рассмотреть владельца очень сложно

Впрочем, если создавать свой игорный бизнес на условиях франчайзинга, могут предложить и работу по лицензии острова Мальта, выданную Комиссией по азартным играм Великобритании.

Как гласят профильные сайты, владельцем Radon V.B является Виген Бадалян, ему же принадлежат 50% ООО "ВБЕТ Украины" — дочерней компании армянского букмекера. Владельцем вторых 50% украинской компании является его родной брат Ваге Бадалян. При этом формально ООО "ВБЕТ Украина" принадлежат оффшорной компании "Софт Констракт Лимитед" зарегистрированной на острове Мэн, известном как внутрибританский оффшор.

Братья же Бадаляны владеют украинской фирмой через "Ес. Си. Холдинг Лимитед", которая и принадлежит поровну братьям.

Владельцы ВБЕТ Украина стараются себя не афишировать

Хотя структура собственности весьма запутана — конечными владельцами компании являются граждане Армении братья Бадаляны, тем более что платформа онлайн-казино VBet разработана армянским производителем ПО BetConstruct.

Сам VBet на абсолютно легальных условиях работает в Украине – ему принадлежат лицензии на онлайн-казино, покер в интернете (выданы 3 июня 2021 года) и букмекерскую деятельность (выдана 31 января 2022 года).

В доле – российский олигарх и экс-зять премьера рф Михаила Мишустина?

Любопытно, что в числе фирм, которых петиция Виктории Мелешко призывает лишить украинских лицензий и наложить санкции, присутствует российская букмекерская контора Fonbet. Она является партнером производителя программного обеспечения для игровых казино BetConstruct, чье оборудование использует и VBet.

Не слишком-то по-партнерски – гнать союзника из страны и пытаться занять его место? Если, конечно, не имеет места некоей договоренности о будущем разделе рынка под лозунгом "борьбы с российским бизнесом". Однако не исключено, что российский Fonbet выступает просто клиентом армянского BetConstruct, но совпадение очень интересное.

Так, как недавно писал "Телеграф", российский Fonbet сосредоточил до 40% легального российского рынка азартных игр в руках бизнесмена Александра Удодова, который 12 лет был зятем нынешнего главы правительства рф Михаила Мишустина. Правда, формально Fonbet еще в мае сменил владельца – им стал поставщик труб для госстроек – Александр Карманов.

"Отметился" VBet и в украинском футболе. Как утверждает "Апостроф", компания стала спонсором VBET Лиги (2021/22) — УПЛ. В 2021 году она выплатила 720 тысяч долларов клубам Украинской премьер-лиги, хотя должна была более 1 миллиона. Разница же якобы осела у главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

Впрочем, для главы УАФ — это лишь одно из как минимум 10 уголовных производств, по которым сейчас проходит Андрей Павелко.