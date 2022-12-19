1XBET собирает данные об игроках для российских спецслужб: как им помогает крымский связной

Крымский коллаборант и фсб — как 1xbet сливает данные украинцев для их последующей вербовки

Российская букмекерская компания 1XBET, активно пытающаяся продвинуть свои интересы в Украине, тесно связана с крымским коллаборантом Русланом Авчинниковым, который наверняка связан с российскими спецслужбами.

Об этом заявил пресс-секретарь волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук на своей странице в Facebook. По его словам, в Украине под видом букмекера действует российская сеть сбора информации о гражданах, не скрывающих своей нелояльности к государству.

Вместо программирования и консалтинга – сбор данных

Важным звеном этой сети является предатель из Севастополя Руслан Авчинников, готовивший российское вторжение и оккупацию задолго до 2014 года и устроивший ряд пророссийских публичных мероприятий.

"Он после того, как его мечта о российской оккупации Крыма ненадолго сбылась, основал некий конченный "Мужской проект Спарта Крым" в Севастополе, чтобы веселее поддерживать оккупацию. Их не менее конченный сайт spartanofear.com полностью посвящен промоушену 1XСтавки – "дочки" 1XBet на россии", — пишет Макарук.

Психологическая обработка молодежи в Крыму идет полным ходои

При этом, согласно данным российских реестров, сам Авчинников является еще и предпринимателем, учредив две компании – ООО "Шер групп" и ООО "Консалтинговая группа "Куб".

Первая из них якобы занимается разработкой компьютерного программного обеспечения, правда, при этом в штате фирмы числятся всего семь человек, и какие серьезные заказы можно потянуть таким мизерным числом сотрудников – загадка. Скорее всего, "Шер групп" просто администрирует тот самый сайт 1XСтавки, и заодно через него собирает нужные для российских спецслужб данные об украинских игроках. Не секрет, что люди, зависящие от азартных игр, всегда нуждаются в деньгах, а значит, являются удобным материалом для вербовки спецслужбами.

Никто ничего не скрывает

Вторая фирма Авчинникова может похвастаться всего одним (!!!) сотрудником, т. е., гендиректором Еленой Трошиной. Очевидно, "Куб" служит прикрытием для предателя и дает ему возможность получать необходимую для его кураторов информацию.

Государство наложит санкции на 1XBET?

Тем временем в Украине Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) приняла решение аннулировать лицензии ряду фирм, контролируемых российскими спецслужбами. Так, речь идет об ООО "Джокер ЮА", ООО "Плей Фан Инвестментс" и ООО "Альфагейм".

По данным же сайта The Page, КРАИЛ подготовила и передала на согласование в правительство документы для внесения в санкционные списки СНБО украинское юрлицо известного российского букмекерского бренда 1xbet и его российские учредители. Речь идет об ООО "Твоя беттинговая компания".

Кроме компании, санкции для которой могут ввести на 5 лет, под ограничения также попадут трое гражданин россии, имеющих непосредственное отношение к 1xBet. Это Сергей Каршков, Роман Семиохин и Дмитрий Казорин. В отношении них санкции могут ввести на срок до 10 лет.

Ранее 1xBet и "Твоя беттинговая компания" в рамках иска хотели отменить решение КРАИЛ об аннулировании им лицензии. Кстати, рассматривать иск должен был теперь уже ликвидированный Окружной административный суд Киева.