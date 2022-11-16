Фонд TECHIIA Течия, Олег Крот и подполковник СБУ Артем Шило – кто помогает российскому букмекеру 1XBET

Жруналисты выявили вероятные связи российского букмекера 1XBET помогавшие им в Украине

Скандальная история с якобы помощью ВСУ на 60 млн дол от фонда TECHIIA продолжает обрастать новыми деталями. Если раньше учредителей фонда Олега Крота и Юрия Лазебника заподозрили в связи с российским букмекером 1XBET, теперь в этом может быть замешан подполковник СБУ, глава Управления контрразведки объектов критической инфраструктуры и финансированию терроризма (управление "И") Артем Шило.

Об этом говорится в расследовании проекта Бигус.инфо, посвященного Артему Шило, которого журналисты называют человеком замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Who is Артем Шило

32-летний Артем Шило родом из Харькова, чьи родители напрямую связаны с правом, ведь отец Виктор служил в МВД, а ныне покойная мать Ольга Шило была заведующей кафедры криминальной медицины в Харьковской юридической академии имени Ярослава Мудрого. После окончания последней Шило в 2012 году начал службу в СБУ, а 4 года спустя перебрался в Киев, в Управление по борьбе с киберпреступностью.

За 5 лет службы Артем Шило смог стать подполковником и заместителем начальника департамента в своем Управлении. В 2021 году он покинул службу, правда уже тогда же стал советником Офиса президента Украины по вопросам реформы СБУ и пытался заниматься юридической практикой для чего даже создал ФОП.

Уже летом 2022 года лично руководитель СБУ Василий Малюк, по словам Артема Шило, позвал его на службу возглавить то самое Управление "И".

Правда по версии журналистов, уже в 2021 году Шило был близком знаком с куратором правоохранительного блока в ОП Олега Татарова и даже присутствовал на праздновании дня рождения последнего. Там же был и Василий Малюк.

Олег Татаров и его гости

Недвижимость на 4 миллиона долларов, и жена бизнес-вумен

Особое внимание Бигус-инфо привлекло материальное состояние подполковника СБУ, на которого были записаны две трехкомнатные квартиры в элитном ЖК "Новопечерские липки" стоимостью около 720 тысяч долларов. Также двухкомнатная квартира там же у жены Ирины Шило и 360 квадратных метров коммерческой недвижимости там же – стоимостью около 2 миллионов долларов, салон красоты в помещении в центре столицы – порядка 950 тысяч долларов. Наконец, 2 мерседеса и Тойота Камри – еще около 300 тысяч долларов. А кроме того дом в элитном коттеджном поселке Золоче под столицей, записанный на отца Артема Шило – Виктора.

Правда сам Артем Шило утверждает, что квартиры он купил в мае 2022 года в момент падения цен всего за 250 тысяч долларов обе, то есть втрое дешевле чем сейчас, квартира супруги на самом деле принадлежит теще.

Откуда деньги на все это – загадка, ведь с 2012 года Артем СБУ служил на зарплату бюджетника и зарабатывать после увольнения из СБУ юристом так и не начал, о чем заявил сам.

Казалось бы, это может быть следствием успешного бизнеса жены, которая и правда является владелицей нескольких фирм, главным образом сети салонов красоты под ТМ "365".

Интересно, что до недавнего времени она была совладельцем ООО "Альфа-омега", занимавшегося консультационными услугами, а ее партнерами были Ирина и Владислава Крицины, между прочим жена и дочь Эдуарда Крицина, экс-начальника Артема Шило в Управлении по борьбе с киберпреступностью. Ныне он служит начальником экономической и информационной безопасности в Укрзализныце.

Как признавалась сама Ирина Шило, ее бизнес в индустрии красоты был очень непростым и не всегда приносил ей достаток. Зато резко богаче она стала жить после свадьбы с Артемом Шило в 2015 году.

Артем Шило с супругой

Как отметили журналисты Бигус.инфо, в год через счета ФОП Ирины Шило проходило около 1 миллиона гривен, лишь в 2020-2021 годах это были порядка 11,5 млн грн. Но при этом она ежегодно строила все более роскошные и дорогие салоны красоты, а за все время ее деятельности заявленный доход бизнес-вумен не превышал 1 млн дол при 4 млн дол. потраченных только на недвижимость и авто.

Словом, источник денег на покупки и отдых на Бали, Париже, Сейшелах и прочих местах, которым в соцсетях хвастается Ирина Шило, совершенно непонятен.

Помогал российской 1XBET?

В качестве источника для таких высоких расходов, по мнению журналистов, может выступать помощь Артема Шило российскому букмекеру 1XBET в получении лицензии на занятие азартными играми.

Получила ее ООО "Твоя беттинговая компания", дочерняя компания 1XBET, директор которой Александр Родин имеет брата – главного юриста в фонде TECHIIA Романа Родина. В сентябре 2022 года лицензию правда отменили.

Летом 2022 года сообщество InformNapalm называло Артема Шило покровителем 1XBET, правда без деталей

Как выяснил же Бигус.инфо, фирма, которую во время своей отставки из СБУ зарегистрировал Артем Шило – ООО "Приккер", ныне записанная на его отца Виктора, изначально располагалась по адресу АО "Тарасюк и партнеры", владельцы которого Сергей Тарасюк и Алина Брынь сопровождали лицензирование "Твоя беттинговая компания" и защищали компанию в суде.

Еще одной ниточкой стало ООО "Дайнлайн Констракшн", которое должно реализовать проект технопарка все того же холдинга TECHIIA и где совладельцами до 2021 года выступали Олег Крот и Сергей Титов. Как признался сам Артем Шило, Титов приходится ему кумом, который по мнению Бигус.инфо и выступал связующим звеном между букмекерами и Артемом Шило.

Как сообщал "Телеграф" за тем же фондом TECHIIA и его владельцами немало других странностей и скандалов.