Суд отказал в восстановлении лицензии российским букмекерам 1xBet: как с этим связан фонд TECHIIA Олега Крота

Фонд TECHIIA не смог помочь своим вероятным партнерам из рф в возвращении лицензии

В Украине продолжается скандал с российской букмекерской компанией 1XBET, чьим вероятным представителем является фонд TECHIIA, заявивший о помощи ВСУ на 60 млн дол., которых у фирмы как оказалось нет, зато есть родственные и бизнес-связи с ООО "Твоя беттинговая компания", представляющая россиян.

Но как выяснила ТСН, в 1XBET решили не полагаться на помощь других и сами захотели вернуть свою лицензию на организацию азартных игр, которая была аннулирована Комиссией по регулированию азартных игр Украины 6 сентября.

В тот же день представитель 1XBET в Украине – ООО "Твоя беттинговая компания", подала иск в Окружной административный суд города Киева с требованием отменить это решение.

При этом юристы компании пошли на юридическую хитрость — подали заявление об обеспечении иска путем приостановления действия решения КРАИЛ об аннулировании лицензий на период судебного разбирательства дела. Иначе говоря, пока бы суд не решил дело, ООО "Твоя беттинговая компания" могла бы работать и была бы заинтересована в затягивании судебного процесса.

Хотя в качестве аргумента представитель 1xBet в Украине заявил, что в отсутствие у него лицензий может существенно усложнить или сделать невозможным эффективная защита и возобновление прав и интересов 1xBet, это ему не помогло.

Судья не согласился с истцом, признал заявление необоснованным и не увидел никакого основания остановить действие решения КРАИЛ об аннулировании лицензий 1xBet на период рассмотрения дела, а потому отказал ООО "ТБК" в удовлетворении этого заявления.

Данное решение было опубликовано в Едином реестре судебных решений 17 ноября.

Пристальное внимание к бизнесу российских букмекеров в Украине оказалось вызвано громким заявлением благотворительного фонда TECHIIA и его учредителя бизнесмена Олега Крота, об оказанной ВСУ помощи на 60 млн. дол.

Однако как писал "Телеграф", доходы холдинга TECHIIA не позволяют столько жертвовать ВСУ, а среди возможных помощников ООО "Твоя беттинговая компания" был замечен и подполковник СБУ, глава Управления контрразведки объектов критической инфраструктуры и финансированию терроризма (управление "И") Артем Шило.