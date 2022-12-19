1XBET збирає дані про гравців для російських спецслужб: як їм допомагає кримський зв’язковий

Кримський колаборант і фсб — як 1xbet зливає дані українців для їхнього наступного вербування

Російська букмекерська компанія 1XBET, яка активно намагається просунути свої інтереси в Україні, тісно пов’язана з кримським колаборантом Русланом Авчинніковим, який напевно пов’язаний з російськими спецслужбами.

Про це заявив речник волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук на своїй сторінці у Facebook. За його словами, в Україні під виглядом букмекера діє російська мережа збирання інформації про громадян, які не приховують своєї нелояльності до держави.

Замість програмування та консалтингу – збір даних

Важливою ланкою цієї мережі є зрадник із Севастополя Руслан Авчинніков, який готував російське вторгнення та окупацію задовго до 2014 року і влаштував низку проросійських публічних заходів.

"Він після того, як його мрія про російську окупацію Криму ненадовго збулася, заснував якийсь кончений "Чоловічий проект Спарта Крим" у Севастополі, щоб веселіше підтримувати окупацію. Їхній не менш кінчений сайт spartanofear.com повністю присвячений промоушену 1XСтавки — " Росії", — пише Макарук.

Психологічна обробка молоді в Криму йде повним ходом.

При цьому, згідно з даними російських реєстрів, сам Авчинніков є ще й підприємцем, заснувавши дві компанії — ТОВ "Шер груп" та ТОВ "Консалтингова група "Куб".

Перша з них нібито займається розробкою комп’ютерного програмного забезпечення, щоправда, при цьому в штаті фірми числяться всього сім чоловік, і які серйозні замовлення можна потягнути таким мізерним числом співробітників – загадка. Швидше за все, "Шер груп" просто адмініструє цей сайт 1XСтавки, і заразом через нього збирає потрібні для російських спецслужб дані про українських гравців. Не секрет, що люди, які залежать від азартних ігор, завжди потребують грошей, а отже є зручним матеріалом для вербування спецслужбами.

Ніхто нічого не приховує

Друга фірма Авчиннікова може похвалитися лише одним (!!!) співробітником, тобто гендиректоркоюм Оленою Трошиною. Очевидно, "Куб" слугує прикриттям для зрадника і дає можливість отримувати необхідну для його кураторів інформацію.

Держава накладе санкції на 1XBET?

Тим часом в Україні Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) прийняла рішення анулювати ліцензії низки фірм, які контролюють російські спецслужби. Так, йдеться про ТОВ "Джокер ЮА", ТОВ "Плей Фан Інвестментс" і ТОВ "Альфагейм".

За даними ж сайту The Page, КРАІЛ підготувала і передала на погодження в уряд документи для внесення до списків санкцій РНБО українську юрособу відомого російського букмекерського бренду 1xbet та його російські засновники. Йдеться про ТОВ "Твоя бетінгова компанія".

Окрім компанії, санкції для якої можуть запровадити на 5 років, під обмеження також потраплять троє громадянин Росії, які мають безпосередній стосунокдо 1xBet. Це Сергій Каршков, Роман Семіохін та Дмитро Казорін. Щодо них санкції можуть запровадити строком до 10 років.

Раніше 1xBet та "Твоя бетінгова компанія" в рамках позову хотіли скасувати рішення КРАЇЛ про анулювання їм ліцензії. До речі, розглядати позов мав би тепер уже ліквідований Окружний адміністративний суд Києва.