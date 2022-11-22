Суд відмовив у відновленні ліцензії російським букмекерам 1xBet: як із цим пов’язаний фонд TECHIIA Олега Крота

Фонд TECHIIA не зміг допомогти своїм ймовірним партнерам з росії у поверненні ліцензії

В Україні триває скандал з російською букмекерською компанією 1XBET, чиїм ймовірним представником є фонд TECHIIA, який заявив про допомогу ЗСУ на 60 млн дол. росіян.

Але, як з’ясувала ТСН, у 1XBET вирішили не покладатися на допомогу інших і самі захотіли повернути свою ліцензію на організацію азартних ігор, яку було анульовано Комісією з регулювання азартних ігор України 6 вересня.

У той же день представник 1XBET в Україні – ТОВ "Твоя беттингова компанія", подала позов до Окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою скасувати це рішення.

При цьому юристи компанії пішли на юридичну хитрість — подали заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення КРАЇЛ про анулювання ліцензій на період судового розгляду. Інакше кажучи, доки суд не вирішив справу, ТОВ "Твоя беттингова компанія" могла б працювати і була б зацікавлена у затягуванні судового процесу.

Хоча як аргумент представник 1xBet в Україні заявив, що за відсутності у нього ліцензій може суттєво ускладнити або унеможливити ефективний захист та відновлення прав та інтересів 1xBet, це йому не допомогло.

Суддя не погодився з позивачем, визнав заяву необґрунтованою та не побачив жодної підстави зупинити дію рішення КРАЇЛ про анулювання ліцензій 1xBet на період розгляду справи, а тому відмовив ТОВ "ТБК" у задоволенні цієї заяви.

Це рішення було опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень 17 листопада.

Пильну увагу до бізнесу російських букмекерів в Україні виявили гучна заява благодійного фонду TECHIIA та його засновника бізнесмена Олега Крота, про надану ЗСУ допомогу на 60 млн. дол.

Проте як писав "Телеграф", доходи холдингу TECHIIA не дозволяють стільки жертвувати ЗСУ, а серед можливих помічників ТОВ "Твоя беттингова компанія" був помічений і підполковник СБУ, голова Управління контррозвідки об’єктів критичної інфраструктури та фінансування тероризму (управління "І").