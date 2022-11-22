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Фонд TECHIIA та родинні зв’язки з рф – що пов’язує благодійників ЗСУ та російських букмекерів

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Фонд може бути пов’язаний із російським бізнесом Новина оновлена 22 листопада 2022, 13:13
Фонд може бути пов’язаний із російським бізнесом. Фото Відкриті джерела

Діяльність фонду викликає багато запитань

Великий резонанс, спочатку позитивний, викликала заява засновників Фонду TECHIIA (ТЕЧІЯ) Олега Крота та Юрія Лазебнікова про те, що з 24 лютого вони допомогли ЗСУ на 60 мільйонів доларів.

Проте розслідування Forbes Україна швидко показало, що заявлена сума виглядає сумнівною, але, що ще дивніше, український IT-холдинг TECHIIA може бути прямо пов’язаний з російським букмекерським бізнесом в особі компанії 1XBET.

Керівники останньої розшукуються в росії за ухилення від податків і для них, за версією ЗМІ, вихід на український ринок азартних ігор був би дуже доречним.

TECHIIA та 1XBET – що спільного

Провідником у цій схемі, як стверджує канал "Прямий", спочатку мав виступити куратор Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Борис Баум.

Але врешті-решт діяти нібито почали через IT-холдинг TECHIIA. Один із його засновників Юрій Лазебніков до 21 березня 2020 року був директором ТОВ "Ме-Естейт". До нього компанією керував Сергій Ципін, який є власником ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТБК), офіційного представника російського букмекера 1XBET.

Саме ТБК у березні отримала ліцензію на проведення азартних ігор в Україні, тоді ж Фонд TECHIIA почав надавати допомогу ЗСУ. Про свою величезну допомогу країні у Фонді заявили наприкінці серпня, у момент, коли КРАІЛ саме обговорював питання позбавлення ТБК цієї ліцензії, що було зроблено 6 вересня. Такі збіги.

Більш того, на сайті компанії WePlay, однієї з близько 20 компаній, що створені засновниками TECHIIA і що входить в однойменний холдинг, стверджується, що компанія 1XBET була партнером WePlay турнірів з кіберспорту, які проводяться весь 2021 рік. Засновники холдингу визнали факт співпраці, але заявили, що період був вкрай коротким.

Сім’я та бізнес – як родичі пов’язали ТЕЧІЯ та 1XBET

Але як виявилося, найтіснішими узами завжди залишалися сімейні, і у випадку з TECHIIA та ТОВ "Твоя беттінгова компанія" такі зв’язки є.

Як повідомляє все той же "Прямий", головою юридичного департаменту холдингу TECHIIA є Роман Родін, а ось директором ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТБК), офіційного представника російського букмекера 1XBET є Олександр Родін. Як стверджують журналісти, – рідні брати.

На користь цього свідчать дані реєстрів, за якими Олександр Родін та Роман Родін удвох були зареєстровані за однією адресою у Києві на вулиці Леоніда Первомайського, 3, кв. 7.

А на сторінці цивільної дружини Олександра Родіна – Діани Шаповалової, є фото 2019 року з Романом Родіним та дружиною останнього Валерією, рідною сестрою самої Діани. Втім, зараз доступ до даних сторінки закрито після публікації ЗМІ, але є скріншот цього повідомлення.

При цьому сама Діана Шаповалова працює в одній із фірм TECHIIA – WePlay Holding.

У самій TECHIIA заперечують саму можливість зв’язку компанії з ТОВ "Твоя беттінгова компанія" за допомогою рідних братів, що працюють у них, тим більше, що на фото немає самого директора ТБК Олександра Родіна, отже, заява про роман Діани з ним – фантазії ЗМІ.

"Олександра я бачила тільки на зустрічах із сім’єю моєї сестри. Жодних стосунків у нас немає і не було. На сімейних зустрічах мене цікавить, як справи у моїх маленьких племінниць та племінників, які у них у садку та школі. Фантазія авторів тексту дивує в цьому плані – фантазують про стосунки двох сестер із двома братами", – наводить пресслужба TECHIIA слова Діани Шаповалової.

Треба сказати, що діяльність фонду TECHIIA викликає багато запитань, серед яких зв’язок із головою управління "І" СБУ Артемом Шило, що нібито допомагає ТОВ "ТБК", і ймовірне ухилення від податків.