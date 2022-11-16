Фонд TECHIIA Течія, Олег Крот та підполковник СБУ Артем Шило – хто допомагає російському букмекеру 1XBET

Жруналісти виявили ймовірні зв’язки російського букмекера 1XBET, які допомагали їм в Україні

Скандальна історія з нібито допомогою ЗСУ на 60 млн дол від фонду TECHIIA продовжує обростати новими деталями. Якщо раніше засновників фонду Олега Крота та Юрія Лазебника запідозрили у зв’язку з російським букмекером 1XBET, тепер у цьому може бути причетний підполковник СБУ, голова Управління контррозвідки об’єктів критичної інфраструктури та фінансування тероризму (управління "І") Артем Шило.

Про це йдеться у розслідуванні проекту Бігус.інфо, присвяченого Артему Шило, якого журналісти називають людиною заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Who is Артем Шило

32-річний Артем Шило родом із Харкова, чиї батьки безпосередньо пов’язані з правом, адже отець Віктор служив у МВС, а нині покійна мати Ольга Шило була завідувачкою кафедри кримінальної медицини у Харківській юридичній академії імені Ярослава Мудрого. Після закінчення останньої Шило в 2012 році розпочав службу в СБУ, а через 4 роки перебрався до Києва, в Управління боротьби з кіберзлочинністю.

За 5 років служби Артем Шило зміг стати підполковником та заступником начальника департаменту у своєму Управлінні. У 2021 році він залишив службу, правда вже тоді став радником Офісу президента України з питань реформи СБУ і намагався займатися юридичною практикою для чого навіть створив ФОП.

Вже влітку 2022 року особисто керівник СБУ Василь Малюк, за словами Артема Шило, покликав його на службу очолити те саме Управління "І".

Щоправда, за версією журналістів, вже у 2021 році Шило був близьким знайомим із куратором правоохоронного блоку в ВП Олега Татарова і навіть був присутній на святкуванні дня народження останнього. Там само був і Василь Малюк.

Олег Татаров та його гості

Нерухомість на 4 мільйони доларів, і дружина бізнес-вумен

Особливу увагу Бігус-інфо привернув матеріальний стан підполковника СБУ, на який було записано дві трикімнатні квартири в елітному ЖК "Новопечерські липки" вартістю близько 720 тисяч доларів. Також двокімнатна квартира там у дружини Ірини Шило і 360 квадратних метрів комерційної нерухомості там же — вартістю близько 2 мільйонів доларів, салон краси в приміщенні в центрі столиці — близько 950 тисяч доларів. Зрештою, 2 мерседеси та Тойота Камрі – ще близько 300 тисяч доларів. Крім того будинок в елітному котеджному селищі Золоче під столицею, записаний на батька Артема Шило — Віктора.

Правда сам Артем Шило стверджує, що квартири він купив у травні 2022 року в момент падіння цін всього за 250 тисяч доларів обидві, тобто втричі дешевше, ніж зараз, квартира дружини насправді належить тіщі.

Звідки гроші на все це – загадка, адже з 2012 року Артем СБУ служив на зарплату бюджетника та заробляти після звільнення із СБУ юристом так і не почав, про що заявив сам.

Здавалося б, це може бути наслідком успішного бізнесу дружини, яка і справді є власницею кількох фірм, головним чином мережі салонів краси під ТМ "365".

Цікаво, що донедавна вона була співвласником ТОВ "Альфа-омега", яке займалося консультаційними послугами, а її партнерами були Ірина та Владислава Крицини, між іншим дружина та дочка Едуарда Крицина, екс-начальника Артема Шило в Управлінні боротьби з кіберзлочинністю. Нині він є начальником економічної та інформаційної безпеки в Укрзалізниці.

Як зізнавалася сама Ірина Шило, її бізнес в індустрії краси був дуже непростим і не завжди приносив достаток. Натомість різко багатша вона почала жити після весілля з Артемом Шило у 2015 році.

Артем Шило з дружиною

Як зазначили журналісти Бігус.інфо, за рік через рахунки ФОП Ірини Шило проходило близько 1 мільйона гривень, лише у 2020-2021 роках це було близько 11,5 млн грн. Але при цьому вона щорічно будувала все більш розкішні та дорогі салони краси, а за весь час її діяльності заявлений дохід бізнес-вумен не перевищував 1 млн. дол. при 4 млн. дол. витрачених лише на нерухомість та авто.

Словом, джерело грошей на покупки та відпочинок на Балі, Парижі, Сейшелах та інших місцях, яким у соцмережах хвалиться Ірина Шило, зовсім незрозуміле.

Допомагав російській 1XBET?

Як джерело для таких високих витрат, на думку журналістів, може виступати допомога Артема Шило російському букмекеру 1XBET в отриманні ліцензії на азартні ігри.

Отримала її ТОВ "Твоя беттингова компанія", дочірня компанія 1XBET, директор якої Олександр Родін має брата – головного юриста у фонді TECHIIA Романа Батьківщина. У вересні 2022 року ліцензію правда скасували.

Влітку 2022 року спільнота InformNapalm називала Артема Шило покровителем 1XBET, щоправда, без деталей.

Як з’ясував же Бігус.інфо, фірма, яку під час своєї відставки із СБУ зареєстрував Артем Шило – ТОВ "Пріккер", нині записана на його батька Віктора, спочатку розташовувалася за адресою АТ "Тарасюк та партнери", власники якого Сергій Тарасюк та Аліна Бринь супроводжували ліцензування "Твоя беттингова компанія" та захищали компанію в суді.

Ще однією ниточкою стало ТОВ "Дайнлайн Констракшн", яке має реалізувати проект технопарку того ж холдингу TECHIIA і де співвласниками до 2021 року виступали Олег Крот і Сергій Тітов. Як зізнався сам Артем Шило, Титов доводиться йому кумом, який на думку Бігус.інфо і виступав сполучною ланкою між букмекерами та Артемом Шило.

Як повідомляв "Телеграф" за тим же фондом TECHIIA та його власниками чимало інших дивно-скандалів.