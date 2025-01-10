Помер автор відомого хіта "Хлопці будем жити" Василь Хлистун: його забрала тяжка хвороба

З початку війни артист активно підтримував українську армію

У п’ятницю, 10 січня, стало відомо, що пішов із життя 63-річний український співак, автор безсмертного хіта "Хлопці будем жити" Василь Хлистун. Останнім часом стан його здоров’я погіршився через тяжку хворобу.

Трагічну новину повідомив на Facebook-сторінці Відділ культури Великоберезовичської селищної ради. Деталі щодо похорону повідомлять шанувальникам його творчості пізніше.

Заслужений артист України Василь Хлистун боровся з тяжким діагнозом — канцероматоз очеревини 4 ступені (поява пухлинних осередків на очеревині). На минулому тижні, 2 січня 2025 року, йому виповнилося 63 роки.

Помер автор пісні "Хлопці будем жити"

Зазначимо, що Василь Хлистун із самого початку війни активно підтримував українську армію, виступав на благодійних концертах на підтримку ЗСУ.

Колеги та близькі артиста відзначають, що він був не лише талановитим музикантом, а й людиною з великим серцем, яка завжди підтримувала та виявляла співчуття. Його незабутній голос, енергія та щира усмішка стали символом натхнення для багатьох.

"Телеграф" писав раніше, що пішла з життя зірка фільму "Москва сльозам не вірить" з українським корінням. Зірки не стало в останній день 2024 року – 31 грудня. Їй було 90 років.