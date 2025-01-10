Умер автор известного хита "Хлопці будем жити" Василий Хлыстун: его забрала тяжелая болезнь

С начала войны артист активно поддерживал украинскую армию

В пятницу, 10 января, стала известно, что ушел из жизни 63-летний украинский певец, автор бессмертного хита "Хлопці будем жити" Василий Хлыстун. В последнее время состояние его здоровья ухудшилось из-за тяжелой болезни.

Трагическую новость сообщил на Facebook-странице Отдел культуры Великоберезовичского поселкового совета. Детали касательно похорон сообщат поклонникам его творчества позже.

Заслуженный артист Украины Василий Хлыстун боролся с тяжелым диагнозом — канцероматоз брюшины 4 степени (появление опухолевых очагов на брюшине). На прошлой неделе, 2 января 2025 года, ему исполнилось 63 года.

Умер автор песни "Хлопці будем жити"

Отметим, что Василий Хлыстун с самого начала войны активно поддерживал украинскую армию, выступал на благотворительных концертах в поддержку ВСУ.

Коллеги и близкие артиста отмечают, что он был не только талантливым музыкантом, но и человеком с большим сердцем, который всегда поддерживал и проявлял сочувствие. Его незабываемый голос, энергия и искренняя улыбка стали символом вдохновения для многих.

"Телеграф" писал ранее, что ушла из жизни звезда фильма "Москва слезам не верит" с украинскими корнями. Звезды не стало в последний день 2024 года — 31 декабря.