Вірменські букмекери VBet захоплюють ринок азартних ігор на користь росії?

Букмекери з Вірменії розраховують вправно розчистити ринок України під себе, але не забудуть і про російських партнерів

Очевидний зв’язок російських букмекерських контор, що працюють в Україні, зі спецслужбами Росії став причиною для очищення від них ринку азартних ігор. Але замість росіян наш ринок тепер хоче захопити пов’язана з букмекерами з Росії компанія VBet з Вірменії, союзниці росії. Щоб приховати цей факт та уявити себе патріотами України, компанія ініціює "вигнання" з України проросійських фірм.

Про це йдеться у розслідуванні видання "Апостроф", яке стверджує, що кінцевою метою вірменських бізнесменів є не захист України від російського впливу.

Під гаслами боротьби з Росією

30 листопада на сайті президента України з’явилася петиція за № 22/171744-еп, яка закликає запровадити санкції проти низки фірм та керівних ними фізичних осіб.

Пояснюється це тим, що всі букмекерські фірми пов’язані з російським бізнесом, найчастіше будучи його дочірніми підрозділами. Зокрема, йшлося про російського букмекера 1xBet і ТОВ "Твоя беттингова компанія", компанію "Пін-Ап.ру" і ТОВ "Плей Фан Інвестментс", яка представляє його інтереси, у якої і так планують забрати ліцензію.

Як вдалося з’ясувати "Апострофу", автор петиції, яка вже набрала 15 тисяч голосів, фотограф Вікторія Мелюшкова, не відрізняється активною громадською позицією чи інтересом до сфери азартних ігор. Разом з тим, вона працювала в рекламному агентстві Business Tuning Center, клієнтом якого є вірменська букмекерська компанія VBet.

Тим самим, як передбачає видання, фотографа Вікторію Мелешко могли використовувати як ініціатора такої громадської акції як петиція до президента України, а справжнім автором петиції є компанія з Вірменії.

Компанія VBet – майже 20 років на ринку беттингу

Компанія VBet, що спливла в розслідуванні ЗМІ, — далеко не новачок на ринку азартних ігор. Вона була створена у Вірменії ще у 2003 році і, як повідомляють профільні сайти, раніше називалася Vivaro.

Здійснює свою діяльність VBet на підставі ліцензії, виданої у відомій офшорній ігровій зоні острова Кюрасао в Карибському морі, формально частини Нідерландів, але острів має самоврядування. Причому ліцензію видано на фірму Radon VB, зареєстровану на цьому ж острові, і яка вже володіє VBet. Про це повідомляє сайт самого бренду VBet, за традицією в "підвалі" сайту і дрібними літерами.

Розглянути власника дуже складно

Втім, якщо створювати свій гральний бізнес на умовах франчайзингу, можуть запропонувати і роботу за ліцензією острова Мальта, видану Комісією з азартних ігор Великобританії.

Як кажуть профільні сайти, власником Radon VB є Віген Бадалян, йому належать 50% ТОВ "ВБЕТ України" — дочірньої компанії вірменського букмекера. Власником другої 50% української компанії є його рідний брат Ваге Бадалян. При цьому формально ТОВ "ВБЕТ Україна" належить офшорній компанії "Софт Констракт Лімітед" зареєстрованій на острові Мен, відомому як внутрішньобританський офшор.

Брати ж Бадаляни володіють українською фірмою через "Ес. Сі. Холдинг Лімітед", яка належить порівну братам.

Власники ВБЕТ Україна намагаються себе не афішувати

Хоча структура власності дуже заплутана — кінцевими власниками компанії є громадяни Вірменії брати Бадаляни, тим більше, що платформа онлайн-казино VBet розроблена вірменським виробником BetConstruct.

Сам VBet на абсолютно легальних умовах працює в Україні – йому належать ліцензії на онлайн-казино, покер в інтернеті (видані 3 червня 2021 року) та букмекерську діяльність (видана 31 січня 2022 року).

У долі — російський олігарх і екс-зять прем’єра Росії Михайла Мішустіна?

Цікаво, що серед фірм, яких петиція Вікторії Мелешко закликає позбавити українських ліцензій та накласти санкції, є російська букмекерська контора Fonbet. Вона є партнером виробника програмного забезпечення для ігрових казино BetConstruct, чиє обладнання використовує VBet.

Чи не надто по-партнерськи – гнати союзника з країни і намагатися зайняти його місце? Якщо, звичайно, немає місця якоїсь домовленості про майбутній поділ ринку під гаслом "боротьби з російським бізнесом". Однак не виключено, що російський Fonbet виступає просто клієнтом вірменського BetConstruct, але збіг дуже цікавий.

Так, як нещодавно писав "Телеграф", російський Fonbet зосередив до 40% легального російського ринку азартних ігор у руках бізнесмена Олександра Удодова, який 12 років був зятем нинішнього глави уряду Росії Михайла Мішустіна. Щоправда, формально Fonbet ще у травні змінив власника – ним став постачальник труб для держбудівель – Олександр Карманов.

"Відзначився" VBet та в українському футболі. Як стверджує "Апостроф", компанія стала спонсором VBET Ліги (2021/22) — УПЛ. У 2021 році вона виплатила 720 тисяч доларів клубам Української прем’єр-ліги, хоча мала більше 1 мільйона. Різниця ж нібито осіла у голови Української асоціації футболу Андрія Павелка.

Втім, для глави УАФ — це лише одне з щонайменше 10 кримінальних проваджень, якими зараз проходить Андрій Павелко.