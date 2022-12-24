Вірменських букмекерів VBet запідозрили у роботі на росію в Україні

Як за допомогою громадських працівників і петицій президенту стати монополістами — відповідь знають у VBet

Беттингова компанія VBet має намір перекроїти ринок азартних ігор України за допомогою електронних петицій та гасел боротьби з російськими окупантами. При цьому, подібні дії вона може робити саме на користь своїх російських партнерів з найбільшої букмекерської фірми Росії Fonbet, яка контролює до 40% легального ринку азартних ігор країни-окупанта.

Так, ще в листопаді на сайті на сайті президента України з’явилася петиція № 22/171744-еп, яка закликає запровадити санкції проти низки фірм та керівних ними фізичних осіб. Йдеться про "дочірні" компанії російських букмекерських фірм.

ЗМІ звернули увагу, що автором петиції є фотограф Вікторія Мелешко, яка особисто ніяк не виявила раніше своїх громадських позицій, проте працює в рекламному агентстві, що співпрацює з букмекерською фірмою VBet з Вірменії. Саме на користь останньої і може бути подана петиція, яка набрала вже понад 17 тисяч підписів із 25 тисяч необхідних.

Ланцюжок фірм повинен був приховати справжніх власників

Тим часом вірменська компанія, що працює на ринку азартних ігор з 2003 року і належить братам Вігену та Вагену Бадалянам. Щоправда, зв’язок братів з українським ринком азартних ігор знайти не так просто, адже він прихований за кількома офшорними фірмами.

При цьому обоє брата Бадалян насправді давно пов’язані з російським букмекером Fonbet, який нещодавно ще належав бізнесменові Олександру Удодову. Останній протягом 12 років був одружений із сестрою російського прем’єра Михайла Мішустіна.

Тобто патріотична петиція насправді може виявитися просто ширмою, яка приховує прагнення вірменського букмекера видавити конкурентів з українського ринку азартних ігор і поділити його з російським партнером Fonbet.

Про всі перипетії діяльності вірменських букмекерів в Україні та їх плани можна прочитати у матеріалі "Телеграфа".