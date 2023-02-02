Procter&Gamble спонсорує війну в Україні: які бренди належать компанії

Компанія скоротила перелік товаром на російському ринку, але повністю працювати там не припинила

Американська корпорація Procter&Gamble потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія за рік війни в Україні так і не вийшла із російського ринку.

Про це повідомляє Рада економічної безпеки, передає "Економічна правда". Фірмі Procter&Gamble належить понад 10 популярних брендів, які мають попит і в Україні.

До переліку організацію внесло Національне агентство із запобігання корупції. Procter&Gamble своєю роботою на ринку в росії спонсорує війну в Україні, адже сплачує податки до бюджету країни-агресора. У березні 2022 року компанія заявила, що скоротить свій асортимент товарів для здоров’я та гігієни на ринку рф, а в серпні стало відомо, що американська корпорація більше не фінансує свій бізнес на території росії.

Разом з тим, комбінат з виробництва побутової хімії, миючих засобів та завод з виготовлення лез та станків для гоління Gillette продовжують працювати в росії та виробляти новий товар. Procter&Gamble у 2021 році сплатила до російського бюджету 5,2 млн доларів податків і досі дає робочі місця 2,5 тисячам росіян.

Навесні минулого року компанія підняла ціни на свої товари в росії на 40%. Цим вона компенсувала втрати від скорочення асортименту та продовжила не лише заробляти, а й спонсорувати війну в Україні. Також компанія сприяє мобілізації, адже згідно з російським законом, ті, хто працює в росії, потрапляють під мобілізацію і можуть бути відправлені на війну.

Procter&Gamble належать такі дочірні підприємства та бренди:

Gillette;

Blend-a-med;

Fairy;

Tess;

Tide;

Ariel;

Lenor;

Mr. Proper;

Pampers;

Always;

Naturella;

Head & Shoulders;

Pantene,;

Old Spice;

Hugo Boss;

Max Factor

Wella

Wellaflex та інші.

Нагадаємо, що виробник чіпсів Lay’S потрапив у скандал. Його продукцію відправляють на передову російським солдатам як гостинці. Влітку 2022 року бренд, який належить корпорації PepsiCo, начебто пішов із російського ринку, але у вересні знову почався набір вакансій.

А продукцію французького виробника заморожених та консервованих овочів Bonduelle почали масово прибирати з полиць українських магазинів. Компанія надавала гуманітарну допомогу окупаційній армії росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російська ПВК "Вагнер" оголошена транснаціональною кримінальною організацією. У США також запровадили персональні санкції проти євгенія пригожина та наближених до нього осіб.