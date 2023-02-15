"Теперь только бутылка": в россию перестали поставлять "Виагру" (реакция соцсетей)

Как теперь путин будет ездить к лукашенко — неизвестно

Американская фармацевтическая компания "Виатрис" заявила о приостановке поставок препарата "Виагра" в форме таблеток. Компания еще не вышла из россии, как и Procter&Gamble, однако прекратила поставлять туда свой самый популярный препарат.

Об этом сообщили в российском Минпромторге. По их словам, лекарственный препарат с торговым наименованием "Виагра", имеющий непатентованное наименование силденафил, не имеет локального производства в россии. Однако россияне заявляют, что у них есть технологическая возможность производить препараты с таким же действующим веществом. Соответственно производство своих препаратов для потенции в россии продолжается уже давно.

Но в качестве этих препаратов пользователи сети сомневаются. А также активно обсуждают новость об уходе "Виагры" с российского рынка.

Шутят о бутылке и новом русском времени. Также не забывают и об интеллектуальных способностях россиян.

Событие называют ударом в спину для "папиков", или ударом ниже пояса и вспоминают пресс-секретаря МИД россии Марию Захарову, которая регулярно становится посмешищем в сети за ее позорное поведение. В частности, здесь упомянули о видео, где российская топ-чиновница ест клубнику под песню "Калинка-малинка".

Интересный традиционный русский рецепт был описан в следующем комментарии. Собственно, в этом посту пользователь Twitter еще и высмеял качество российских таблеток.

Напомним, что из России выходит Disney — россиянам не будут доступны фильмы о Русалочке или "Один дома". Также Adidas расторг контракты со всеми российскими футболистами, кроме одного.

Также в скандал попал популярный производитель чипсов, который не ушел с российского рынка. Таким образом компания продолжает платить налоги и пополнять бюджет рф.