"Она с похмелья?" Захарова стала посмешищем, заявив об оголтелой русофобии в спорте

Официального представителя МИД рф уже давно не воспринимают всерьез

Многие страны мира, включая Великобританию, не хотят видеть россиян на международной спортивной арене, пока в Украине идет война.

Это вызвало бурную реакцию в рф. Официальный представитель МИД рф Мария Захарова назвала позицию данных стран "оголтелой русофобией", передает ТАСС.

"Мы расцениваем подобные инициативы оголтелых русофобски настроенных стран не только как попытку оказать давление на главную международную спортивную организацию (Международный олимпийский комитет – Ред.), но настрой на внесение раскола в международное олимпийское движение.

Все это является грубым нарушением общепризнанных норм международного права в сфере спорта и в корне противоречит принципиальной позиции рф, которая традиционно выступает за равноправное развитие спортивного сотрудничества", – заявила Захарова.

В сети лишь посмеялись над заявлением Захаровой. Один из пользователей предположил, что чиновница только-только вышла с похмелья из-за бреда, который она несет.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) хочет разрешить россиянам и белорусам выступать на международных турнирах под нейтральным флагом. В Украине категорически не согласны с таким подходом. Национальный олимпийский комитет (НОК) страны пригрозил бойкотом Игр в случае допуска туда представителей стран-агрессоров.