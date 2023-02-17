Тисячі росіян біля кордону Сумської області? Військові прояснили ситуацію

ОВА вже звернулася до правоохоронців за фактом розповсюдження неправдивої інформації

У Сумській обласній військовій адміністрації спростували чутки про те, що на кордоні з областю росія зосередила велику кількість своїх військових.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Сумської ОВА.

Там наголосили, що інформація про 10 тис. російських військових на кордоні з містом Суми не відповідає дійсності.

"Станом на сьогоднішній день, за інформацією військових, ударне угруповання ворога на кордоні із Сумщиною не зафіксовано", — йдеться у повідомленні.

Також в ОВА заявили, що вже звернулися до правоохоронних органів щодо перевірки джерела даних.

"За попередньою інформацією, це не що інше, як ІПСО", — кажуть в ОВА.

Нагадаємо, що інформацію про те, що на кордоні із Сумською областю нібито зосереджено близько 10 тисяч російських військових розповсюдило видання The Times із посланням на старшого лейтенанта ЗСУ Андрія Гулакова.

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