Топимо лід теплом: у Львові розвінчали фейк роспропаганди про цькування російськомовних

Кремлівські пропагандисти люблять представляти Львів як місце зосередження русофобії

Ні для кого не секрет, що саме "захистом російськомовних громадян" росія спочатку виправдовувала війну проти України, при цьому Львів російська пропаганда зазвичай представляє як обитель націоналізму та русофобії. Але насправді атмосфера у місті зовсім інша.

Про це міський голова Андрій Садовий розповів у інтерв’ю "РБК-Україна".

За словами мера Львова, у місті завжди було людське ставлення до людей і львів’яни відрізняють друзів від ворогів.

"Ми розуміємо, що багато людей, які мешкали на сході, вони були під впливом російської пропаганди. Я пригадую, як в перші місяці війни розмовляв з одною пані з Луганської області, вона була поранена, вона, власне, проходила лікування у нашій медичній системі Unbroken. Коли її везли до Львова, вона розповідала, що мала надзвичайно великі хвилювання, бо їхала в осердя націоналізму. І коли її тут прийняли, як рідну, була максимальна допомога, вона просто не змогла стримати сльози, тому що так само були налаштовані багато її знайомих і друзів", — розповідає Садовий.

Він пояснює, що це показовий приклад, і насправді часто люди, які приїжджають до Львова і погано розмовляють українською, з часом самі переходять на державну мову.

"Лід можна розтопити тільки теплом", — підсумував Садовий.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в росії відрізнялися фейками і про те, що нібито кожен українець мав тату зі свастикою.