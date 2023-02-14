Кремлевские пропагандисты любят представлять Львов как место сосредоточения русофобии

Ни для кого не секрет, что именно "защитой русскоговорящих граждан" россия изначально оправдывала войну против Украины, при этом Львов российская пропаганда обычно представляет как обитель национализма и русофобии. Но на самом деле атмосфера в городе совсем другая.

Об этом городской голова Андрей Садовый рассказал в интервью "РБК-Украина".

По словам мэра Львова, в городе всегда было человеческое отношение к людям и львовяне отличают друзей от врагов.

"Мы понимаем, что многие люди, живущие на востоке, были под влиянием российской пропаганды. Я помню, как в первые месяцы войны разговаривал с одной дамой из Луганской области, она была ранена и проходила лечение в нашей медицинской системе Unbroken. Когда ее везли во Львов, она рассказывала, что у нее были очень большие волнения, потому что она ехала в сердце национализма. И когда ее здесь приняли как родную, была максимальная помощь, она просто не смогла сдержать слезы, потому что так же было настроено большое количество ее знакомых и друзей", — рассказывает Садовый.

Он объясняет, что это показательный пример, и на самом деле часто люди, которые приезжают во Львов и плохо говорят на украинском, спустя время сами переходят на государственный язык.

"Лед можно растопить только теплом", — подытожил Садовый.

Как сообщал "Телеграф", ранее в россии отличались фейками и о том, что якобы каждый украинец имел тату со свастикой.