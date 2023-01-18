Западные СМИ постят фейки про "геноцид русскоговорящих” в Украине

Западные СМИ дублируют нарративы российской пропаганды в своих публикациях

Недавно американский сайт CNN попал в скандал, сославшись в новости про Соледар на фейковый аккаунт украинских воинов. Другие западные СМИ также часто ведутся на российскую пропаганду или наоборот, сами распространяют ее.

Центр противодействия дезинформации привел несколько примеров таких новостей. Зарубежные журналисты распространили ложную и искаженную информацию о войне в Украине.

Так, сербское издание "Информатор" на следующий день после трагедии в Днепре опубликовало статью с заголовком: "Украинцы убили 28 собственных мирных жителей". В материале журналисты распространяют дезинформацию о настоящем виновнике гибели десятков человек, чтобы отвести подозрение от россии. Нельзя забывать, что именно российская ракета стала причиной смерти 45 человек.

Канадская блогер Ева Карен Бартлетт, позиционирующая себя как правозащитница, опубликовала видео на своем YouTube-канале. В ролике российские военные утверждают, что они воюют против "геноцида русскоговорящего населения". Блогер неоднократно повторила российский нарратив о том, что "Украина нарушает права человека на Донбассе", тем самым оправдывая войну, начатую россией.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Польше появились "издания", распространяющие кремлевские фейки. Псевдо-СМИ умышленно разжигают ненависть поляков к украинцам, а также США и ЕС.