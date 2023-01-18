Західні ЗМІ постять фейки про "геноцид російськомовних" в Україні

Західні ЗМІ дублюють наративи російської пропаганди у своїх публікаціях

Нещодавно американський сайт CNN потрапив у скандал, пославшись в новині про Соледар на фейковий аккаунт українських воїнів. Інші західні ЗМІ також часто ведуться на російську пропаганду чи навпаки, самі поширюють її.

Центр протидії дезінформації навів кілька прикладів таких новин. Зарубіжні журналісти поширили неправдиву та спотворену інформацію про війну в Україні.

Так, сербське видання "Інформатор" наступного дня після трагедії у Дніпрі опублікувало статтю із заголовком: "Українці вбили 28 власних мирних жителів". У матеріалі журналісти поширюють дезінформацію про справжнього винуватця загибелі десятків людей, щоб відвести підозру від росії. Не можна забувати, що саме російська ракета спричинила смерть 45 людей.

Канадська блогерка Єва Карен Бартлетт, яка позиціонує себе як правозахисниця, опублікувала відео на своєму YouTube-каналі. У ролику російські військові стверджують, що вони воюють проти "геноциду російськомовного населення". Блогер неодноразово повторила російський наратив про те, що "Україна порушує права людини на Донбасі", тим самим виправдовуючи війну, розпочату росією.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Польщі з’явилися "видання", що розповсюджують кремлівські фейки. Псевдо-ЗМІ навмисне розпалюють ненависть поляків до українців, а також США та ЄС.