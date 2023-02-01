Росіяни видали фейк про трагедію у Броварах, але заплуталися в українських літерах (фото)

Росіяни намагаються посіяти недовіру серед українців не лише до влади, а й до військових

Росіяни в мережі опублікували фейковий документ, у якому йдеться про навмисне збиття вертольота у Броварах із керівництвом МВС України. Якщо придивитися до документа, можна помітити безглузді помилки і одруківки.

Фейковий документ було опубліковано в одному із проросійських Telegram-каналах. У ньому сказано, що гелікоптер у Броварах був збитий нібито із ПЗРК "Ігла", а у колишнього міністра оборони України тепер проводять обшуки через це.

Документ адресований Валерію Залужному (без по-батькові) від командира повітряного командування "Центр" Кривоножко Анатолія. СБУ спільно з поліцією та Генпрокуратурою нібито виявили обставини, які вказують на навмисне знищення гелікоптера. Його могли збити із ПЗРК "Голка" бійці зенітного ракетного відділення 96-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр".

Також у документі сказано, що місце аварії досі оточено, а кількість жертв та постраждалих ще встановлюється. Все б нічого, але в документі зроблено одразу кілька помилок. По-перше, у шапці "доповіді" написано Міністерство оборони "Україны", а по-друге, ініціали генерал-лейтенанта ЗСУ Кривоножко Анатолія Миколайовича українською мовою теж написані неправильно. Замість "Кривоніжко А.М" написано "Кривоніжко А.Н".

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону наголосив, що результатів експертизи ще немає. Тому висувати версії про падіння вертольота зарано. На проведення досліджень та грамотне оформлення висновків потрібно більше часу, що ще раз підтверджує той факт, що "звіт" виявився черговим фейком.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що патріарх кирилл здивував фейком про українських снайперів. За його словами, ЗСУ спеціально стріляють у російських священиків.