Трагедія з вертольотом у Броварах: у МВС висловилися щодо версій та слідства

Співробітники МВС, СБУ та ГБР ведуть спільне розслідування

Розслідування авіакатастрофи в Броварах, де загинуло керівництво МВС України, ще триває, а версії її причин залишаються незмінними.

Про це в.о. глави МВС Ігор Клименко розповів у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" і додав, що міністерство виконує доручення СБУ та ДБР у рамках розслідування.

"Наші слідчі та оперативні співробітники входять до групи (з розслідування авіакатастрофи. — Ред.) і, звичайно, всю інформацію, яка є, ми надали слідству", — сказав глава відомства.

За його словами, співробітники МВС, оперативники та слідчі СБУ працювали у перші дні після трагедії, щоб оглянути місце катастрофи.

"Ми оглянули і перевірили величезний масив інформації. Це стосувалося і відеокамер, і громадян, які тим чи іншим чином свідчили щодо катастрофи… Звичайно, ми сподіваємось і зацікавлені в тому, щоб слідство якнайшвидше закінчилося і ми дізналися про причини цієї авіакатастрофи", — наголосив в.о. міністра.

Нагадаємо, що внаслідок трагедії у Броварах загинули 14 людей: у гелікоптері — три члени екіпажу повітряного судна та шість представників МВС, а також четверо місцевих жителів, у тому числі одна дитина. Постраждали 25 людей, із них 11 дітей. Прощання із загиблими пройшло 21 січня.

А 1 лютого до колишнього глави МВС України Арсена Авакова нагрянули правоохоронці. Вони провели обшуки у справі про падіння вертольота з керівництвом міністерства у Броварах – глави МВС Дениса Монастирського, його заступника Євгена Єніна та держсекретар Юрія Лубковича.