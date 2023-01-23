Трагедія у Броварах: українці оцінили роботу керівництва МВС (опитування)

Падіння вертольота і загибель керівництва МВС виявило цікаву деталь

Після аварії вертольота ДСНС у Броварах під Києвом, коли загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ — голова Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович — у відомстві було проведено кадрові призначення. В.о. міністра став голова Нацполіції Ігор Клименко. При цьому виявилося, що українці загалом позитивно оцінювали роботу загиблих чиновників, однак нічого не знають про нове керівництво МВС.

Саме такими є результати дослідження, проведеного соціологічною службою Active Group.

Так, на запитання "Чи покращилася робота МВС за час роботи міністра Монастирського (16.07.2021 — 18.01.2023)"

23,5 відсотків респондентів відповіли однозначно ствердно;

29,6% опитаних сказали — швидше так;

5,6% — вважають, що швидше ні;

2,3% — однозначно ні;

39% — вагалися з відповіддю.

На запитання, "Чи знаєте ви про виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справа Ігоря Клименка" відповіді були не настільки райдужними.

Знають його і позитивно оцінюють роботу 14,4 відсотка респондентів;

Знають Клименка і оцінюють негативно 5,1% опитаних;

Не знають — 62,3%;

Не могли відповісти — 18,2%

Нагадаємо, що в результаті трагедії у Броварах загинули 14 осіб: у вертольоті — три члени екіпажу повітряного судна та семеро представників МВС, а також четверо місцевих жителів, у тому числі — одна дитина. Постраждали 25 осіб, з них — 11 дітей. Прощання із загиблими пройшло 21 січня.

Дослідження було проведено компанією Active Group за допомогою панелі SunFlover Sociology через самозаповнення анкет громадянами України віком 18 і більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентивна за віком, статтю та регіонами України).