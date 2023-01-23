Трагедия в Броварах: украинцы оценили работу руководства МВД (опрос)
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Падение вертолета и гибель руководства МВД обнаружило интересную деталь
После крушения вертолета ГСЧС в Броварах под Киевом, когда погибло руководство Министерства внутренних дел — глава председатель Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович — в ведомстве были проведены кадровые назначения. И.о. министра стал глава Нацполиции Игорь Клименко. При этом оказалось, что украинцы в целом положительно оценивали работу погибших чиновников, однако ничего не знают о новом руководстве МВД.
Именно таковы результаты исследования, проведенного социологической службой Active Group.
Так, на вопрос "Улучшилась ли работа МВД за время работы министра Монастырского (16.07.2021 — 18.01.2023)"
23,5 процентов респондентов ответили однозначно утвердительно;
29,6% опрошенных сказали – что скорее да;
5,6% — считают, что скорее нет;
2,3% — однозначно нет;
39% — затруднились с ответом.
На вопрос, "Знаете ли вы об исполняющем обязанности министра внутренних дел Игоре Клименко", ответы были не столь радужными.
Знают его и положительно оценивают работу 14,4% респондентов;
Знают Клименко и оценивают отрицательно 5,1% опрошенных;
Не знают – 62,3%;
Затруднились ответить — 18,2%
Напомним, что в результате трагедии в Броварах погибли 14 человек: в вертолете — три члена экипажа воздушного судна и семь представителей МВД, а также четверо местных жителей, в том числе один ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей. Прощание с погибшими прошло 21 января.
Исследование было проведено компанией Active Group с помощью панели SunFlover Sociology из-за самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентивная по возрасту, полу и регионам Украины).