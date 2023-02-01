Трагедия с вертолетом в Броварах: в МВД высказались насчет версий и следствия

Сотрудники МВД, СБУ и ГБР ведут совместное расследование

Расследование авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД Украины, еще продолжается ещё не завершены, версии ее причин остаются прежними.

Об этом и.о. главы МВД Игорь Клименко рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" и добавил, что министерство выполняет поручения СБУ и ГБР в рамках расследования.

"Наши следователи и оперативные сотрудники входят в группу (по расследованию авиакатастрофы. — Ред.) и, конечно, всю информацию, которая есть, мы предоставили следствию", — сказал глава ведомства.

По его словам, сотрудники МВД, оперативники и следователи СБУ работали в первые дни после трагедии, чтобы осмотреть место катастрофы.

"Мы осмотрели и проверили огромный массив информации. Это касалось и видеокамер, и граждан, которые тем или иным образом свидетельствовали относительно катастрофы… Конечно, мы надеемся и заинтересованы в том, чтобы следствие как можно быстрее закончилось и мы узнали причины этой авиакатастрофы", — подчеркнул и.о. министра.

Напомним, что в результате трагедии в Броварах погибли 14 человек: в вертолете — три члена экипажа воздушного судна и шесть представителей МВД, а также четверо местных жителей, в том числе один ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей. Прощание с погибшими прошло 21 января.

А 1 февраля к бывшему главе МВД Украины Арсену Авакову нагрянули правоохранители. Они провели обыски по делу о падении вертолета с руководством министерства в Броварах — главы МВД Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина и госсекретарь Юрия Лубковича.