У Києві попрощалися з загиблими у Броварах керівництвом та співробітниками МВС: ексклюзивний фоторепортаж

Авіакатастрофа забрала життя 14 людей

У Києві пройшла церемонія прощання із загиблим керівництвом Міністерства внутрішніх справ України та іншими жертвами авіакатастрофи у Броварах.

Церемонія прощання відбулася у Національному центрі "Український дім", де зібралося багато колег, друзів та родичів загиблих. На місці побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Варто зазначити, що трагічний інцидент забрав життя не лише голови МВС Дениса Монастирського, а і його першого заступника Євгена Єніна, а також держсекретаря МВС Юрія Лубковича.

Офіційні заходи стартували 21 січня об 11.00.

Попрощатися із загиблими також прийшов і президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою.

Зеленський на похороні керівництва МВС

Як повідомлялося раніше, авіакатастрофа в Броварах сталася 18 січня, коли вертоліт з керівництвом МВС зазнав аварії неподалік дитячого садка.

На борту вертольота було 9 людей, ніхто з них не вижив. Загальна кількість жертв інциденту склала 14 осіб, серед них одна дитина, ще 25 осіб, включаючи 11 дітей, зазнали травм.

Після загибелі Монастирського тимчасовим виконувачем обов’язків голови МВС призначили голову Національної поліції Ігоря Клименка.