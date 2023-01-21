Вакарчук згадав, що написав йому загиблий Денис Монастирський в останньому повідомленні (фото)

Лідер гурту "Океан Ельзи" був добре знайомий як з головою МВС України, так і з його першим заступником Євгеном Єніним

Український виконавець Святослав Вакарчук вшанував пам'ять загиблих в авіакатастрофі в Броварах 18 січня — голови МВС України Дениса Монастирського і його колег. У своєму свіжому пості в Інстаграмі лідер гурту "Океан Ельзи" розповів, що був дуже добре знайомий з Монастирським і його першим заступником Євгеном Єніним.

Співак згадав про зворушливий подарунок з Харкова, який в минулому йому вручив голова МВС, а також останнє повідомлення Монастирського, адресоване Вакарчуку.

"Коли зустрілись, він виніс маленький футляр, в якому була старенька дитяча скрипка. Тоді ж розказав, що це скрипка з музичної школи в Харкові. Школи, яку розбомбили росіяни, а скрипка дивом вціліла… Останнім повідомленням, яке я отримав від Дениса в переписці, був український прапор…", — поділився з підписниками український виконавець.

Також Вакарчук прикріпив до посту в соцмережі спільне фото з Денисом Монастирським, і тією самою дитячою скрипкою з Харкова. Чоловіки позували на фоні українського герба і прапора.

У суботу, 21 січня, у Києві проходить церемонія прощання із керівництвом МВС. Нагадаємо, що вертоліт з ними упав на дитсадок у Броварах 18 січня, на борту всього перебувало дев'ятеро людей і всі загинули.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що кількість жертв внаслідок авіакатастрофи в Броварах досягла 14 осіб, серед яких 1 дитина. Кілька людей загинули через те, що були поряд із дитсадком у момент катастрофи.