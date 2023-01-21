Вакарчук вспомнил, что написал ему погибший Денис Монастырский в последнем сообщении (фото)

Лидер группы "Океан Эльзы" был хорошо знаком как с главой МВД Украины, так и с его первым заместителем Евгением Ениным

Украинский исполнитель Святослав Вакарчук почтил память погибших в авиакатастрофе в Броварах 18 января — главы МВД Украины Дениса Монастырского и его коллег. В своем свежем посту в Инстаграме лидер группы "Океан Эльзы" рассказал, что был очень хорошо знаком с Монастырским и его первым заместителем Евгением Ениным.

Певец вспомнил о трогательном подарке из Харькова, который в прошлом ему вручил глава МВД, а также последнее сообщение Монастырского, адресованное Вакарчуку.

"Когда встретились, он вынес маленький футляр, в котором была старенькая детская скрипка. Тогда же рассказал, что это скрипка из музыкальной школы в Харькове. Школы, которую разбомбили русские, а скрипка чудом уцелела… Последним сообщением, которое я получил от Дениса в переписке, был украинский флаг…", – поделился с подписчиками украинский исполнитель.

Также Вакарчук прикрепил к посту в соцсети совместное фото с Денисом Монастырским, и той же детской скрипкой из Харькова. Мужчины позировали на фоне украинского герба и флага.

В субботу, 21 января, в Киеве проходит церемония прощания с руководством МВД. Напомним, что вертолет с ними упал на детсад в Броварах 18 января, на борту всего находились девять человек и все погибли.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что количество жертв в результате авиакатастрофы в Броварах достигло 14 человек, среди которых 1 ребенок. Несколько человек погибли из-за того, что были рядом с детсадом в момент крушения.