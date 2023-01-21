В Киеве попрощались с погибшими в Броварах руководством и сотрудниками МВД: эксклюзивный фоторепортаж

Авиакатастрофа унесла жизни 14 человек

В Киеве прошла церемония прощания с погибшим руководством Министерства внутренних дел Украины и другими жертвами авиакатастрофы в Броварах.

Церемония прощания прошла в Национальном центре "Украинский дом", где собралось множество коллег, друзей и родственников погибших. На месте также побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Стоит отметить, что трагический инцидент унес жизнь не только главы МВД Дениса Монастырского, но и его первого заместителя Евгения Енина, а также госсекретаря МВД Юрия Лубковича.

Официальные мероприятия стартовали 21 января в 11:00.

Попрощаться с погибшими также пришел и президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой.

Зеленский на похоронах руководства МВД

Как сообщалось ранее, авиакатастрофа в Броварах произошла 18 января, когда вертолет с руководством МВД потерпел крушение неподалеку от детского сада.

На борту вертолета находилось 9 человек, никто из них не выжил. Общее количество жертв инцидента составило 14 человек, среди них один ребенок, еще 25 человек, включая 11 детей, получили травмы.

После гибели Монастырского временным исполняющим обязанности главы МВД назначили главу Национальной полиции Игоря Клименко.