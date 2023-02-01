Россияне выдали фейк про трагедию в Броварах, но запутались в украинских буквах (фото)

Россияне пытаются посеять недоверие среди украинцев не только к власти, но и к военным

Россияне в сети опубликовали фейковый документ, в котором говорится о намеренном сбитии вертолета в Броварах с руководством МВД Украины. Если присмотреться к документу, то можно заметить нелепые ошибки и опечатки.

Фейковый документ был опубликован в одном из пророссийских Telegram-каналах. В нем сказано, что вертолет в Броварах был сбит якобы из ПЗРК "Игла", а у бывшего министра обороны Украины теперь проводят обыски из-за этого.

Документ адресован Валерию Залужному (без отчества) от командира воздушного командования "Центр" Кривоножко Анатолия. СБУ совместно с полицией и Генпрокуратурой якобы выявили обстоятельства, которые указывают на преднамеренное уничтожение вертолета. Его могли сбить из ПЗРК "Игла" бойцы зенитного ракетного отделения 96-й зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр".

Также в документе сказано, что место аварии до сих пор оцеплено, а количество жертв и пострадавших еще устанавливается. Все бы ничего, но в документе сделано сразу несколько ошибок. Во-первых, в шапке "доклада" написано Министерство обороны "Україны", а, во-вторых, инициалы генерал-лейтенанта ВСУ Кривоножко Анатолия Николаевича на украинском языке тоже написаны неверно. Вместо "Кривоножко А.М" написано "Кривоножко А. Н".

Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона подчеркнул, что результатов экспертизы еще нет. Поэтому выдвигать версии о падении вертолета рано. На проведение исследований и грамотное оформление выводов требуется больше времени, что еще раз подвтерждает тот факт, что "отчет" оказался очередным фейком.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, патриарх кирилл удивил фейком про украинских снайперов. По его словам, ВСУ специально стреляют в российских священников.