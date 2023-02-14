ЗСУ спалюватимуть будинки: російська пропаганда прокололася з черговим фейком
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Пропагандисти не до кінця продумали фейк, через що його швидко викрили у мережі
Російські пропагандисти вигадали черговий фейк про Україну та ЗСУ. Цього разу українські військові нібито збираються спалити житлові будинки перед відходом із Бахмута.
Аналогічні повідомлення начебто розвішені на під’їздах багатоповерхівок у місті. Український журналіст та політичний оглядач Денис Казанський викрив фейк росіян.
За його словами, оголошення українською мовою розвішано на вже окупованих територіях, імовірно в Луганську. Підтвердженням цього є зірваний поруч логотип ЗМІ бойовиків "Донбас Медіа".
"А це жорстоке російське ІПСО, яке розповсюджується тим же луганським пропагандистом-довбо***ом. Наклеєно і сфотографовано в Луганську. Розраховано це, мабуть, на таких же одноклітинних, як і сам Порвін", — написав Денис Казанський.
Та попри це, російські пропагандисти продовжують запевняти росіян та українців на захоплених територіях, що ЗСУ насправді 16 лютого палитимуть будинки, щоб створити димову завісу під час відходу з Бахмуту. Однак у цю пропаганду ніхто не повірив. Коментатори у пропагандистських каналах швидко розкусили фейк.
- Вже йдуть півроку. Досить пургу нести.
- І який придурок має у цей фейк повірити?
- Ти чого угораєш? У Бахмуті пи***різ повним ходом, а в тебе на відео сигналка на машині та пташки співають.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що путінський патріарх заявив, що снайпери ЗСУ в першу чергу вбивають російських священиків, яких навіщось відправляють на фронт.