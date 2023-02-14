ЗСУ спалюватимуть будинки: російська пропаганда прокололася з черговим фейком

Пропагандисти не до кінця продумали фейк, через що його швидко викрили у мережі

Російські пропагандисти вигадали черговий фейк про Україну та ЗСУ. Цього разу українські військові нібито збираються спалити житлові будинки перед відходом із Бахмута.

Аналогічні повідомлення начебто розвішені на під’їздах багатоповерхівок у місті. Український журналіст та політичний оглядач Денис Казанський викрив фейк росіян.

За його словами, оголошення українською мовою розвішано на вже окупованих територіях, імовірно в Луганську. Підтвердженням цього є зірваний поруч логотип ЗМІ бойовиків "Донбас Медіа".

"А це жорстоке російське ІПСО, яке розповсюджується тим же луганським пропагандистом-довбо***ом. Наклеєно і сфотографовано в Луганську. Розраховано це, мабуть, на таких же одноклітинних, як і сам Порвін", — написав Денис Казанський.

Пропаганда у проросійських пабликах

Логотип Донбас медіа

Та попри це, російські пропагандисти продовжують запевняти росіян та українців на захоплених територіях, що ЗСУ насправді 16 лютого палитимуть будинки, щоб створити димову завісу під час відходу з Бахмуту. Однак у цю пропаганду ніхто не повірив. Коментатори у пропагандистських каналах швидко розкусили фейк.

Вже йдуть півроку. Досить пургу нести.

І який придурок має у цей фейк повірити?

Ти чого угораєш? У Бахмуті пи***різ повним ходом, а в тебе на відео сигналка на машині та пташки співають.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що путінський патріарх заявив, що снайпери ЗСУ в першу чергу вбивають російських священиків, яких навіщось відправляють на фронт.