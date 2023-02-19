"Україна платить найвищу ціну": Боррель чітко висловився про зброю та членство в ЄС

Перше завдання ЄС зараз – озброїти Україну

Україна, яка вже майже стала частиною європейської сім’ї, зараз дуже потребує військової підтримки від своїх союзників. При цьому надання допомоги має бути прискорене, оскільки наша країна перебуває у критичному стані.

Про це під час свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки в неділю, 19 лютого, заявив Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, передає видання France 24.

"Телеграф" зібрав головні його заяви, які Боррель зробив на Мюнхенській безпековій конференції.

Зброя для України

Боррель зазначає, що одним із головних завдань ЄС на сьогодні є озброєння України. І зробити, на його думку, це потрібно якнайшвидше.

"Ми на першому місці з підготовки українських військових. Буде підготовлено 30 тисяч українських військових. Але треба робити більше і робити це швидше. Залишається багато роботи. Ми маємо прискорити нашу військову підтримку. Перше завдання — озброїти Україну. Усі європейські лідери вчора про це говорили. росія не повинна перемогти у цій війні. Військова підтримка України має бути прискорена, тому що Україна зараз у критичній ситуації", — сказав Боррель.

Україна — член європейської сім’ї

Високий представник Європейського союзу назвав Україну членом європейської сім’ї, і для того, щоб все це було офіційно, необхідно лише "інституціоналізувати це рішення".

Він також додав, що "Євросоюз — це армія України, оскільки цей конфлікт є екзистенційною загрозою європейській безпеці".

Менше оплесків та більше снарядів

Президент України та весь український народ викликає захоплення та масу оплесків за свою стійкість та волю до перемоги. Однак, як вважає Боррель, цього замало. Нашій країні необхідні постачання озброєння.

"Зеленський та українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції. Це парадокс. Вони потребують меншої кількості оплесків та великих постачань озброєння. Україна бореться, віддаючи найвищу ціну життям, але ця війна відбувається на європейській території, торкаючись нас і маючи глобальний ефект на весь світ", — підкреслив Жозеп Боррель.

Він також зазначив, що зараз ЄС стикається з кількома основними викликами.

"Ми стикаємося з трьома основними викликами: наш авторитет як світового гравця, наша стратегічна відповідальність за безпеку та оборону, наша взаємодія з партнерами для збереження або перебудови співпраці з глобальним Півднем", — підсумував Високий представник ЄС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував основні заяви на головному західному форумі із зовнішньої політики та політики безпеки, який відбувся у суботу, 18 лютого.