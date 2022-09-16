Другий фронт проти росії: як путін отримав ще один потужний удар

Проросійська ОДКБ фактично виявилася даремною, вважає військовий експерт Мусієнко

Між Азербайджаном та Вірменією поки що зберігається перемир`я. Схоже, сторони взяли певну паузу у військовій активності. А за даними американських ЗМІ, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі (яка влітку відвідувала Тайвань) в наступні вихідні планує приїхати до Вірменії. Аби за допомогою дипломатії вгамувати пристрасті та продемонструвати підтримку країні після чергового загострення конфлікту з Азербайджаном.

Раніше Телеграф повідомляв, що в результаті нової ескалації в регіоні у вірменському місті Ґегаркуні́к було розгромлено пункт дислокації прикордонних сил ФСБ росії. Крім того, відомо, що Збройні сили Азербайджану завдали удару по автомобілю зс рф, який знаходився у селі Верін Шоржа. Вірменія звернулася по допомогу до проросійської Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), але та відмовила Єревану.

Про ситуацію на Кавказі з урахуванням інтересів України (щодо, наприклад, відкриття на Кавказі другого фронту, який ще сильніше битиме по росії) та перспективи життєздатності ОДКБ Телеграфу розказав експерт Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Вочевидь, для нас ситуація там є позитивом. По-перше, Азербайджан має право відновити свою територіальну. Так склалися кордони. Тобто добре це чи погано, то питання інше. Але є мапа і така існує територіальна цілісність. По-друге, Вірменія, ясна річ, цьому перешкоджала і вона багато в чому покладалася та розраховувала на росію й ОДКБ. Зараз ми бачимо, що ОДКБ нічим не допомагає Вірменії. Хоча вже було два запити від вірменської влади. Проте видно, що рф не надає допомогу, незважаючи на те, що у Вірменії є російська база. І не збирається допомагати", — каже Мусієнко.

За його словами, тому далі роль росії в даному регіоні й на теренах СНД буде слабшати, а "країни пострадянського простору вже тепер будуть менше покладатися й розраховувати на рф".

"Думаю, що в результаті це призведе до того, що така організація, як ОДКБ, припинить існувати. Або в ній залишиться якийсь російсько-білоруський союз. І то невідомо, як надовго. Тобто, треба сказати, що це, знову ж таки, потужний удар по іміджу (путіна, — авт.) і репутації росії, яка не може гарантувати безпеку своїм союзникам", — зазначив експерт.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнули бойові дії, сторони звинуватили один одного в загостренні ситуації — Єреван заявив про обстріл південно-східного кордону, Баку звинуватив сусіда у мінуванні шляхів постачання. Конфлікт відбувався не в Карабасі. У США закликали Баку та Єреван не допустити ескалації насильства. У Вірменії зазначили, що Азербайджан знищив базу ФСБ рф.

Після загострення на кордоні Азербайджану та Вірменії офіційний Єреван звернувся до ОДКБ за військовою допомогою. Проте росія та інші країни-члени ніяк офіційно в проблєму не втрутилися.