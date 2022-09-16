Второй фронт против россии: как путин получил еще один мощный удар

Пророссийская ОДКБ фактически оказалась бесполезной, считает военный эксперт Мусиенко

Между Азербайджаном и Арменией пока сохраняется перемирие. Похоже, стороны взяли паузу в военной активности. А по данным американских СМИ, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (которая летом посещала Тайвань) в следующие выходные планирует приехать в Армению. Чтобы с помощью дипломатии унять страсти и продемонстрировать поддержку стране после очередного обострения конфликта с Азербайджаном.

Ранее Телеграф сообщал, что в результате новой эскалации в регионе в армянском городе Гегаркуник был разгромлен пункт дислокации пограничных сил ФСБ России. Кроме того, стало известно, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по автомобилю из россии, который находился в селе Верин Шоржа. Армения обратилась за помощью к пророссийской Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но та отказала Еревану.

О ситуации на Кавказе с учетом интересов Украины (относительно, например, открытия на Кавказе второго фронта, который будет еще сильнее бить по россии) и перспективы жизнеспособности ОДКБ Телеграфу рассказал эксперт Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Очевидно, для нас ситуация там является позитивной. Во-первых, Азербайджан имеет право восстановить свою территориальную целостность. Так сложились границы. То есть хорошо это или плохо, это вопрос другой. Но есть карта и такая существует территориальная целостность. Во-вторых, Армения, конечно, этому препятствовала, и она во многом полагалась/рассчитывала на россию и ОДКБ. Сейчас мы видим, что ОДКБ ничем не помогает Армении, хотя уже было два запроса от армянских властей. Однако видно, что рф не оказывает помощи, несмотря на то, что в Армении есть российская база. И не собирается помогать", — говорит Мусиенко.

По его словам, поэтому дальше роль России в данном регионе и на территории СНГ будет ослабевать, а "страны постсоветского пространства уже теперь будут меньше полагаться и рассчитывать на рф".

"Думаю, что в результате это приведет к тому, что такая организация, как ОДКБ, перестанет существовать. Или в ней останется какой-то российско-белорусский союз. И то неизвестно, как надолго. То есть надо сказать, что это, опять же таки, мощный удар по имиджу (путина, — авт.) и репутации россии, которая не может обеспечить безопасность своим союзникам", — отметил эксперт.

Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в обострении ситуации — Ереван заявил об обстреле юго-восточной границы, а Баку обвинил соседа в минировании путей снабжения. Конфликт происходил не в Карабахе. В США призвали Баку и Ереван не допустить эскалации насилия. В Армении отметили, что Азербайджан уничтожил базу ФСБ россии.

После обострения на границе Азербайджана и Армении официальный Ереван обратился в ОДКБ за военной помощью. Однако рф и другие страны-члены никак официально в проблему не вмешались.