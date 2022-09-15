Война против Украины ослабила россию: откроется ли второй фронт против кремля и ждать ли бунтов внутри рф

Эксперты Вадим Трюхан и Кирилл Сазонов рассказали "Телеграфу", реальны ли в обозримом будущем перспективы открытия "второго фронта" против россии, а также внутренние волнения в стране-агрессоре

Похоже, страх перед россией – на фоне ее провалов в Украине – выветривается всё у большего числа людей. Запад открыто дает "леща" с теми же визами.

В Грузии вроде как в шутку, но заговорили об открытии второго фронта против рф.

Азербайджан и Турция "качают права" на Южном Кавказе.

Внутри самой россии некоторые муниципальные депутаты требуют отставки путина.

То, что казалось немыслимым какие-то полгода назад, стало реальностью. Эксперты рассказали "Телеграфу", реальны ли в обозримом будущем перспективы открытия "второго фронта" против россии, а также внутренние волнения в стране-агрессоре.

Образ осажденной крепости из ток-шоу стал российской реальностью

Экс-дипломат, политический эксперт, замкомандира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады № 1 Вадим Трюхан считает, что с начала полномасштабной российской агрессии против Украины, которая длится уже более 200 дней, произошло невероятное. А именно – рф из гегемона превратилась в карлика.

"Если раньше россиян по всему миру либо уважали, либо боялись, то сейчас страх выветрился. Над ними смеются, их презирают, а многие и откровенно гоняют, как нашкодивших кошек. Подтверждение тому – многочисленные видео из Грузии, Турции, Польши и десятков других государств, где раньше россияне считались привилегированными гостями. А сейчас их нередко гоняют пинками под зад, в основном за их хамство и демонстративное превосходство, граничащее с нацизмом", – подчеркивает эксперт.

Следовательно, констатирует он, можно утверждать, что набирают обороты две тенденции.

Первая – русские стали нежелательными гостями в подавляющем большинстве стран мира.

Вторая – желающих поехать в саму рф с целью туризма, образования, бизнеса и т. д. становится всё меньше.

"Фактически, россия постепенно превращается в своеобразную крепость, окруженную со всех сторон врагами или недружественными (в лучшем случае – безразличными к ней) государствами. Тот образ, которые рисовали ее пропагандисты на своих ток-шоу, стал реальностью. За что боролись, на то и напоролись", – отмечает Вадим Трюхан.

Есть ряд конфликтных для рф зон, где ситуация может измениться в считаные дни

Но к открытому противостоянию с рф, с перспективой начала боевых действий или тем более полноценной войны, никто не готов. По крайней мере, пока, считает экс-дипломат.

"Хотя есть ряд конфликтных зон, где ситуация может измениться в считаные дни, – поясняет он. – Это и балтийский регион, в том числе самая большая точка напряжения – населенная преимущественно русскоязычными жителями Нарва. И потенциально взрывоопасное Приднестровье, в котором до сих пор базируется 14-я армия рф. И Казахстан, в котором 14 сентября побывал с визитом глава КНР Си Цзиньпин, подчеркнув, что Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность данной страны (такой себе звоночек Кремлю). И Грузия с ее незаконно оккупированными россией территориями Южной Осетии и Абхазии. Нельзя исключать также эскалации напряжения между Японией и рф из-за Курильских островов и Сахалина".

А вот каких-либо революций или массовых выступлений в россии, по мнению Вадима Трюхана, пока ждать не стоит.

"Оппозиция разгромлена, точек сборки не просматривается. Однако еще одно-два громких поражения на фронте в Украине, в частности, потеря Крыма или Донбасса, всё изменят, – прогнозирует экс-дипломат. – При таком раскладе россию охватят бунты. А они там, как известно из истории, обычно кровавые и беспощадные".

Кремль похож на побитую собаку

По мнению политолога, добровольца ВСУ Кирилла Сазонова, второй фронт против россии не слишком вероятен в настоящий момент. Просто потому, что это категорически не нужно самой стране-агрессору.

"Мы видим, как Армения требует помощи от ОДКБ для противостояния с Азербайджаном. ОДКБ, по факту, это и есть российская армия. И что в результате? Помощи нет, – отмечает эксперт. – Азербайджан силен. Из-за его спины выглядывает еще более сильная Турция. А у россии – санкции, которые без поддержки Турции станут еще тяжелее".

Российскую армию бьют в Украине, напоминает Кирилл Сазонов. И в этих условиях получить военный конфликт с Азербайджаном и Турцией для путина – приговор.

"Очень сложная ситуация в отношениях рф с Казахстаном. Кремль считал, что эта страна уже в кармане – и он присоединит ее легко. Сделает вторую Беларусь. Но мы видим, что Казахстан не просто отказывается в рамках того же ОДКБ принимать участие в войне против Украины – он отказывается признавать и все эти псевдореспублики "ЛДНР".

Президент Токаев не хочет брать российский орден. И демонстративно дружит с Китаем", – подчеркивает политолог.

Так что и на казахстанском направлении, резюмирует Кирилл Сазонов, путин может только "отрицательно наступать".

"Всё более Кремль похож на побитую и напуганную собаку. Он не рискнет еще с кем-то идти на открытый конфликт", – уверен эксперт.