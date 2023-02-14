За відновлення України заплатить росія: в ЄС запускають робгрупу щодо конфіскації

У ЄС оцінять можливості вилучення російських коштів

Європейський Союз створює робочу групу, яка вивчить можливість використання заморожених російських активів для відновлення України.

Як повідомляє пресслужба Шведського головування у Раді ЄС, про це повідомив прем’єр країни Ульф Крістерссон.

За його словами, у цьому питанні все виглядає вкрай однозначним, оскільки "росія має заплатити за відновлення України". Однак він додав, що виконання цього завдання ставить складні питання.

"Це має бути зроблено відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права, і зараз для цього немає прямої моделі", — зазначив Крістерссон.

Очікується, що ця група займеться юридичним, фінансовим та політичним аналізом можливостей використання коштів росії, які були заморожені в ЄС.

Питання її компетенції будуть розглянуті 15 лютого, а очолити групу має колишній посол Швеції в ЄС, нині голова управління зовнішньої торгівлі (Kommerskollegium) Андерс Анлід.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення США, Євросоюз і країни G7 відзвітували про блокування половини російських золото-валютних резервів або близько 300 млрд доларів.

Поки що вони так і залишаються замороженими на банківських рахунках. Однак 3 лютого генеральний прокурор США Меррік Гарланд вперше дозволив передати конфісковані кошти російського олігарха Україні, що стало першим подібним випадком в історії.