"Бронований кулак" України зміцнюється: Резніков поділився підсумками "Рамштайну"

Союзники зробили кілька важливих заяв щодо "танкової коаліції"

Українське військо буде забезпечене боєприпасами ще краще. Крім того, країни-союзники України продовжуватимуть забезпечувати професійну підготовку наших воїнів.

Про це розповів голова Міноборони України Олексій Резніков за підсумками дводенної роботи української делегації у Брюсселі. За його словами, "броньований кулак" зміцнюється відповідно до запитів України.

Олексій Резніков зазначив, що результати роботи у Брюсселі оптимістичні. Загроза з неба отримає найкращу відсіч, а Сили оборони краще забезпечуватимуть боєприпаси. Крім цього, ухвалено кілька важливих рішень у рамках "танкової коаліції". А "броньований кулак" вже за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу.

"Я дякую всім партнерам за допомогу Україні. Особливо Сполученим Штатам та персонально моєму друга і великому другу України міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ – за лідерство у форматі Рамштайн. Також щиро вдячний Генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за послідовну підтримку нашої держави на рівні Північноатлантичного альянсу", — написав міністр оборони України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни не будуть до нового озброєння ЗСУ, яке надійде після зустрічі "Рамштайн". Україна очікує на отримання великого траншу військової допомоги.