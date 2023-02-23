Колонны российской армии движутся к северной границе Украины: что задумал враг

Украинские военные держат ситуацию под контролем

К годовщине полномасштабного российского вторжения на территорию Украины 24 февраля захватчики могут готовить ряд очередных провокаций. На сей раз их целью, вероятно, может стать обвинение украинских военных в нарушении территориальной целостности.

Одним из основных признаков подготовки россиян к провокации, о чем свидетельствуют данные разведки, является передвижение колонн военной техники оккупантов без опознавательных знаков в районе границы с Черниговской областью. Кроме того, захватчики одеты в пиксельную форму, которая похожа на ту, что есть у воинов ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного командования "Север".

"Отмечаем, что Силы обороны Сиверщины держат ситуацию под контролем и, в отличие от войск противника, никогда не прибегали к провокациям и не имеют подобной цели", — говорится в сообщении.

Также в ОК "Север" добавили, что наши воины не посягают на чужие территории, а занимаются исключительно защитой своей родной земли от российских оккупантов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о том, что российски оккупанты могут готовить очередную массированную атаку по украинским городам накануне годовщины вторжения и непосредственно 24 февраля.