российская федерация планирует предоставить отчетность к годовщине так называемой "военной спецоперации" на украинских территориях. В частности, планируется включить в материалы данные о работе западных лабораторий, якобы действующих в Украине.

Об этом в комментарии пропагандистскому изданию "риа новости" в четверг, 2 февраля, заявил глава российского министерства иностранных дел сергей лавров.

"москва готовит материалы к годовщине спецоперации, чтобы она не свелась к антироссийскому шабашу Запада", — сказал путинский приспешник.

Дополняется…