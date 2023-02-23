Секретная миссия: как Польша помогала Украине в течение пяти месяцев (фото)

На помощь Украине отправлялись исключительно добровольцы

В течение пяти месяцев 98 полицейских из Польши принимали участие в сверхсекретной миссии в Украине. Все это время они разминировали районы, откуда ушли российские оккупанты.

В 2022 году военное командование Украины обратилось к членам группы ATLAS – полицейской оперативной группы, объединяющей специальные антитеррористические подразделения Европейского Союза. Однако помочь в разминировании согласилась только Польша. Остальные же сочли миссию крайне опасной. Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.

Запрос командования нашей страны касался отправки в Украину пиротехников, которые помогли бы в разминировании территорий после бегства российских захватчиков. У нашей армии недостаточно саперов, чтобы заниматься этим в полном масштабе.

В то же время, проделать эту работу на территории Украины не могли саперы из стран НАТО, поскольку россия могла расценить этот как провокацию. Единственным вариантом было отправить полицейскую пиротехнику.

На помощь Украине отправлялись исключительно добровольцы. Среди них были также парамедики, члены боевых групп и пиротехники. Полиция взяла с собой еще двух служебных собак.

Этот материал был опубликован только после того, как все польские пиротехники вернулись из Украины домой.

Разминирование. Фото - Wiadomosci

Как и где проводилось разминирование

Изначально секретная миссия была рассчитана на три месяца. Однако в итоге ее продлили еще на два. Поляки были вынуждены выполнять работу в условиях систематических ракетных обстрелов и атак с применением дронов.

Одной из первых задач специалистов была расчистка территории одного из аэропортов под Киевом. В феврале прошлого года оккупанты планировали там высадку, однако наши защитники успели заминировать территорию и предотвратили это.

В целом поляки вывезли 2 тыс. опасных предметов, а также очистили от противопехотных и противотанковых мин поля и дороги. Также ими были обезврежены ловушки, которые россияне оставили в заброшенных зданиях и разминированы остатки уничтоженных складов оружия. Последние должны были использоваться захватчиками во время штурма Киева.

В материале указывается, что за все пять месяцев проведения работ на территории Украины, к счастью, никто из польских полицейских не пострадал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Польше готовы передать Украине танки "Леопард", но возникли сложности.