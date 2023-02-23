Танки готовы, но есть проблемы: в Польше рассказали о сложностях с передачей Leopard 2

Украинские танкисты проходят активное обучение по управлению этими машинами

Польша намерена в течение месяца передать Украине танки Leopard 2, в настоящее время они к этому уже полностью подготовлены.

Как сообщил польский президент Анджей Дуда в комментарии CNN, украинские танкисты, которые проходят обучение в его стране, в течение месяца будут готовыми вернуться в Украину вместе с танками.

"Наши танки Leopard готовы для Украины. В нашем учебном центре на танках Leopard тренируются украинские танкисты, мы готовим их прямо сейчас, идет цикл обучения", — сказал он.

Вместе с тем Дуда добавил, что у его страны есть большая проблема с необходимыми запчастями к этим танкам.

При этом он отметил, что такая ситуация наблюдается не только у Польши, но и у других операторов "Леопардов 2"

"У других стран тоже есть проблемы с Leopard, потому что у немцев серьезные проблемы с поставками запчастей. Мы не понимаем этой ситуации, но так оно и есть", — сказал президент Польши.

Как сообщалось ранее, министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что его страна передаст Leopard 2 Украине к концу марта текущего года.

Стоит отметить, что по заявлению главы Минобороны Украины Алексея Резникова всего ВСУ получат достаточно техники, чтобы сформировать по меньшей мере два батальона из танков Leopard 2 и шесть-семь батальонов из Leopard 1.