"Леопарды" рвутся в бой: Резников рассказал, сколько танков получит Украина от Запада

Помимо "Леопардов" Украина получит и другие западные танки

В рядах ВСУ будет сформировано несколько батальонов, на вооружении которых будут стоять танки Leopard 1 и 2.

Как сообщает ТСН, об этом сообщил глава Министерства обороны Алексей Резников во время переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"Я уверен, что будет как минимум два батальона танков Leopard 2. И у нас также, вероятно, будет шесть или семь батальонов из Leopard 1 с боеприпасами", — сказал он.

Резников добавил, что танки будут переданы от коалиции разных стран. Кроме того, отдельно будут поставлены танки Challenger 2 и Abrams, а также боевые машины AMX-10.

При этом министр надеется, что Leopard 2 в Украину прибудут до апреля текущего года, однако их передача будет зависеть от темпов подготовки экипажей.

Стоит отметить, что танковый батальон обычно включает от 31 до 40 танков в зависимости от того, входит ли он в состав танкового полка/бригады или механизированного. То есть по оценкам Резникова ВСУ получат по меньшей мере 186 Leopard 1 и 62 Leopard 2.

Как сообщалось ранее, в Польше накануне сообщили, что их Leopard 2 в Украину прибудут уже в марте этого года, такие же сроки озвучивали и в Германии.