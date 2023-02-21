В Украине появился рынок "черных саперов": кто это такие и почему фермеры вынуждены пользоваться их услугами

Беспомощность Правительства по организации разминирования полей фермеров перед стартом полевых работ привела к возникновению теневого рынка саперов

Украинские фермеры оказались один на один с проблемой разминирования полей перед стартом весенних полевых работ. Саперов приходится искать через знакомых в ВСУ и ГСЧС и неофициально нанимать их по договорным ценам, которые значительно ниже официальных $3-4 за квадратный метр. Именно такие тарифы фигурируют в проектах разминирования, финансируемых на средства международных доноров. Государственная служба чрезвычайных ситуаций формально предлагает разминирование бесплатно, но для этого нужно отстоять несколько месяцев в очереди. Конечно, никто так долго ждать не может — из-за теплой зимы сельхозтехника вышла в поля уже в феврале. Логичным следствием беспомощности правительства стало появление рынка "черных саперов". У них все быстро, относительно дешево, но без официальных гарантий, что трактор в поле не взорвется.

Алексей Григоренко, фермер из Запорожской области, нашел "черных саперов" через руководство одного из батальонов ВСУ, которым постоянно помогает с едой. Специалисты несколько дней проверяли его поля на мины и неразорвавшиеся снаряды, но в итоге предупредили, что произвели лишь беглый осмотр. Для реального разминирования территории времени нужно гораздо больше. "Когда трактористы узнали, что разминирование было, так сказать, неофициальным, отказались выходить на работу. Проблему все же решил, но пришлось самому идти перед трактором, чтобы показать, что все безопасно". Трактористы в бронежелетах и касках – обычная картина на украинских полях.

Фермер из Киевщины Александр Кривошея перед тем, как выпустить технику на поля в прошлом году, воспользовался контактами саперов, которых нашел по-знакомству. Проблему разминирования он начал решать, позвонив в ГСЧС по телефону 101. "Меня поставили в какую-то очередь, сказали, что возможно через неделю приедем, — рассказывает Александр. А мне что ждать, пока поля зарастут зеленой травой? Ездил по району и искал спасателей.Привез, говорю: "Ребята, смотрите — куча всего, забирайте. Они забрали снаряды, а поле так никто и не осматривал. Сами дисковой бороной проверили". В условиях, когда государство не способно вовремя предоставить услуги по разминированию, многие фермеры действуют именно так: на свой страх и риск.

Сапер 130-го батальона сил Территориальной обороны ВСУ Юрий Гудыменко рассказал об обращениях от фермеров, которые не ждут в официальной очереди ГСЧС и ищут решение самостоятельно: "В Харьковской области после каких-то прилетов нам звонили фермеры. Мы приезжали и разминировали просто — без каких-либо документов "У него ракета торчит в поле — мы приехали и взорвали, вытащили ее и все. Но фермер видит только то, что торчит над землей. Противотанковую мину он вряд ли увидит. Настоящее гуманитарное разминирование стоит до $5 за квадратный метр. Это долго и дорого – факт. Но только такое гуманитарное разминирование можно подтвердить сертификатом, что этот квадрат безопасен».

Между тем, Кабинет Министров решает проблему мин в полях способом, который удается ему лучше всего — созданием рабочих групп и комиссий. 14 февраля Правительство своим постановлением создало Межведомственную рабочую группу по гуманитарному разминированию. Возглавила ее первый вице-премьер Юлия Свириденко. Через два дня, 16 февраля, на первом и пока единственном заседании этой группы она попросила подготовить информацию, какая сельскохозяйственная территория подлежит разминированию и как будет формироваться очередь фермеров. "Должны решить многие задачи, чтобы очистить наши территории от последствий войны максимально быстро и в четком соответствии с действующими украинскими и международными стандартами в этой сфере", — заявила вице-премьер, когда аграрии уже вывели технику в поля.

Количество заявок на разминирование в десятки раз превышает возможности саперов

В МВД, в составе которой находится Государственная служба чрезвычайных ситуаций, указывают на дефицит саперов. Именно поэтому заявки фермеров удовлетворяются так медленно. Замминистра внутренних дел Мэри Акопян сообщила "Бизнес Телеграфу", что до полномасштабного вторжения в составе ГСЧС было 600 специалистов и они полностью справлялись с задачами: в основном разминировали Донецкую область и боролись с последствиями еще Второй мировой войны. Сейчас заявок на разминирование больше в десятки раз. А найти в 10 раз больше обученных саперов просто невозможно. В прошлом году ГСЧС увеличил штат на 400 специалистов, в этом планируется привлечь еще 500. Но для них еще нет необходимого орудия. "Думаю, в первой половине 2023 года уже сможем показать прогресс, потому что провели переговоры с 40 странами, чтобы нам помогли с оборудованием", — говорит заместитель министра.

Сейчас в Украине есть только четыре компании, имеющие сертификат противоминной деятельности. Реестр, где можно найти их координаты, ведет Министерство обороны. В перечне представительства швейцарской FSD и британско-американской The HALO Trust они известны по работе в Афганистане, Комбодже, Мозамбике и других странах. Есть в реестре и две украинские компании — "ГК групп" житомирского ветерана Виталия Кучеренко и "Демининг Солюшн", которую контролируют эксначальник Генштаба ВСУ Александр Затынайко и бывший чиновник "Укрспецэкспорта" Владимир Петенко. Именно этим компаниям (а также еще нескольким иностранным, которые проходят сертификацию) предстоит "освоить" сотни миллионов долларов международной помощи, которая направляется на так называемое гуманитарное разминирование.

Аграриям не по карману цена $3-4 за квадратный метр разминирования

Глава Ассоциации саперов Украины Тимур Пистрюга, одновременно являющийся исполнительным директором "Демининг Солюшн", сообщил "Бизнес Телеграфу", что услуги по разминированию полей украинских фермеров финансируют, прежде всего правительства западных стран. Самим аграриям просто не по карману заплатить $3-4 за каждый квадратный метр. "Наибольший донор программ, финансируемых через операторов противоминной деятельности, — Госдепартамент США. Также активно присоединяются правительства Нидерландов Швейцарии, Норвегии и Канады. Недавно о намерении финансировать противоминные программы в Украине объявила Еврокомиссия". Прошлой осенью о выделении $150 млн на разминирование в Украине сообщил американский миллиардер Уоррен Баффет. "По сравнению с потребностями это мизер", — говорит Тимур Пистрюга, кратко оценивая объем средств, получаемых сейчас Украиной от доноров.

Услуги саперов финансируют преимущественно правительства западных стран

Но не только дефицит финансов стал причиной провала кампании по разминированию полей перед весенними работами. Как выяснилось, разделить ответственность за этот сектор работы не могут между собой Минобороны и МВД.

Мы пообщались с фирмой "Феодал", которая на волонтерской основе принимает заявки от фермеров на разминирование полей, и ведет реестр их заявок. В ее пресс-службе нам объяснили механизм помощи: "Менеджер берет координаты полей у фермеров и готовит заявку в Минобороны на разминирование. Сканы с координатами и подписью фермера "летят" в Минобороны, где и предоставляют разрешение на разминирование. Эти данные также интегрируются в Международную платформу IMSMA .И уже тогда за разминирование могут взяться те, кто готов".

Замминистра внутренних дел Мэри Акопян этому алгоритму откровенно удивляется. "Если какие-то волонтеры помогают фермерам, это хорошо. Однако когда мы говорим о международных донорах, то все же они должны быть вовлечены в госучреждения. Министерство обороны определено законодательством координатором противоминной деятельности в целом, но оно занимается разминированием на поле боя, под нужды армии. Все остальное, а это 80% задач разминирования – гуманитарная составляющая, которой должна заниматься ГСЧС".

Такой беспорядок не был бы чем-то особенным для украинских реалий, если бы не нес прямой угрозы жизни десятков тысяч работников аграрных компаний. они не рассматривают возможность отложить посевную на несколько лет, пока МВД и Минобороны выяснят, кто принимает заявки на разминирование и как обслуживать очередь. Фермеры и их сотрудники просто рискуют жизнью. Между тем, по данным правительства, площадь заминированных земель в Украине превысила 250 тысяч квадратных километров, или 40% территории.